Sénégal: Ramadan au féminin - Quand le ndogou devient une épreuve silencieuse

8 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou Ndiaye

En ce mois béni de Ramadan, une autre réalité s'impose dans de nombreux foyers au Sénégal : celle d'un ndogou toujours plus fastueux, toujours plus exigeant. Derrière les plateaux soigneusement dressés, les verres alignés et les assiettes débordantes, se dessinent des tensions économiques, physiques et émotionnelles que beaucoup de femmes vivent dans le silence.

À l'heure où le soleil s'incline, le jeûne se rompt. Le ndogou, autrefois simple et nourricier, s'est mué en une démonstration presque cérémonielle. Beignets multiples, jus variés, fruits, mets chauds et froids : l'abondance n'est plus une option, elle est devenue un message. Pour certaines, ce dressage relève d'un choix assumé, presque d'un art. C'est le cas de Awa, mère de trois enfants : « Je le fais par plaisir, » confie-t-elle. Puis, elle explique que c'est sa façon d'honorer le Ramadan, de faire plaisir à sa famille. Pour Awa, quand la table est belle, son coeur est en paix.

Mais derrière cette esthétique se cache une autre voix, plus fragile, plus lasse. Marième, épouse dans un ménage polygame n'est pas dans la même situation. « Je n'ai pas vraiment le choix parce que si je ne fais pas autant que l'autre, cela se remarque. Et ce silence-là peut devenir lourd à porter. Le Ramadan est devenu une grande pression pour moi. Qu'Allah me pardonne pour cette parole dépourvue de foi. Mais, c'est la vérité » dit-elle.

Coût caché de la dévotion

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette charge émotionnelle s'ajoute une réalité économique implacable. En période de Ramadan, les dépenses alimentaires explosent. Les marchés s'enflamment, les budgets se distendent. Et souvent, ce sont les femmes qui jonglent, calculent, renoncent ailleurs pour maintenir l'image d'une table « digne ».

« Tout part dans le ndogou», balance Fatou, commerçante. « Et après, on se demande pourquoi le mois devient si lourd financièrement, »se plaint-elle. À cela s'ajoute l'épuisement physique. Jeûner toute la journée, se hâter en fin d'après-midi, multiplier les préparations, puis enchaîner avec le dîner tardif : le corps encaisse, souvent sans protester, jusqu'à l'excès. Mariama, une infirmière note : « On rompt le jeûne vers 19 heures, mais avec toutes ces variétés, le dîner est repoussé à une heure avancée. Le corps n'est pas fait pour supporter cela quotidiennement. »

Ainsi, ce qui devait être un mois d'apaisement devient, pour la plupart, un marathon silencieux. C'est l'avis de Khady, enseignante. « Le Ramadan n'est pas une compétition. », soutient-elle. Elle affirme que c'est un retour à l'essentiel. « Dieu regarde l'intention, pas le nombre de plats. », souligne l'enseignante.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.