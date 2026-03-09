Sénégal: Sédhiou - Clarisse Bassene plaide pour une présence accrue des femmes dans la prise de décision locale

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Clarisse Bassene, technicienne au sein de l'association "Enfants et Paix", et responsable du programme Féminisation des politiques locales, a lancé un plaidoyer en faveur d'une participation plus active des femmes dans les instances décisionnelles des collectivités territoriales.

"Malgré l'existence de la loi sur la parité, la présence des femmes dans la conduite des politiques locales reste insuffisante. Les femmes sont actives dans le développement communautaire, mais leur rôle dans les organes de décision demeure limité", a-t-elle notamment dit à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, à la Maison de la Femme de Sédhiou (sud)

La responsable du programme Féminisation des politiques locales a insisté sur la nécessité de renforcer le positionnement des femmes dans les communes.

Elle a relevé que le projet Féminisation des politiques locales, porté par Enfants et Paix en collaboration avec le réseau Siggil Jigéen, vise à promouvoir le leadership féminin et à garantir une meilleure représentativité des femmes dans la gestion des affaires locales.

Selon elle, quelques activités sont prévues notamment des sessions de coaching et de renforcement des capacités, la mise en place de bibliothèques communautaires pour favoriser l'accès à l'information et des espaces d'échanges permettant aux femmes de mieux s'imprégner de leurs droits et devoirs.

De son côté, Abibatou Diallo, membre du réseau Siggil Jigéen a rappelé que l'accompagnement des femmes doit aller au-delà du plaidoyer politique. Elle a insisté sur l'importance d'un financement adapté aux activités génératrices de revenus ainsi que sur le soutien à la transformation et la commercialisation des produits locaux, afin de garantir une autonomie économique durable.

Selon Mme Diallo, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion de l'égalité des genres et de la participation citoyenne. Elle ambitionne de créer un environnement où les femmes de Sédhiou pourront non seulement contribuer au développement, mais aussi influencer les décisions stratégiques qui façonnent l'avenir de leurs communautés.

