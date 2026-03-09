Congo-Kinshasa: Linafoot Ligue 1 - Mazembe et Lupopo s'affrontent dans le derby de Lubumbashi, premier test pour Slimane Rho

Le stade de Kamalondo à Lubumbashi accueille ce dimanche l'un des matchs les plus attendus du championnat : le derby entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo, comptant pour la Linafoot Ligue 1. Leader du groupe avec 55 points, Mazembe aborde cette rencontre avec l'ambition de consolider sa première place. Les Corbeaux ont effectué leur préparation au centre d'entraînement de Futuka afin d'aborder ce choc dans les meilleures conditions.

Ce match revêt également une importance particulière pour le nouvel entraîneur des Corbeaux, Slimane Rho, qui va diriger son premier derby à la tête du club. « C'est un nouveau défi. On se prépare comme il faut ici à Futuka. Les joueurs sont conscients de leur mission. On va affronter un bon adversaire et gérer le match intelligemment sur le terrain, surtout sur le plan mental. J'espère que ce derby sera à la hauteur et marqué par le fair-play », a-t-il déclaré.

Lupopo veut rééditer l'exploit du match aller

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En face, le FC Saint-Éloi Lupopo, deuxième du groupe avec 45 points mais avec quatre matchs en moins, reste un adversaire redoutable. Les Lumpas avaient remporté la manche aller (2-1) face à leur rival. Pour leur entraîneur Guy Bukasa, la clé du derby réside avant tout dans la solidité mentale de ses joueurs. « C'est sur le terrain qu'on doit répondre présent. Les joueurs sont bien préparés et mentalement armés. Ce match se joue dans tous les aspects, mais surtout sur le plan mental. Au match aller, nous étions menés à la mi-temps, mais nous avons su revenir et gagner. C'est la formule qui marche », a-t-il expliqué.

Autres résultats du championnat

Pendant ce temps, la compétition s'est poursuivie samedi 7 mars, avec plusieurs rencontres dans les deux groupes du championnat. Dans le groupe A, l'AS Simba s'est inclinée devant Lubumbashi Sport (1-2), tandis que Sanga Balende a dominé l'US Panda (2-0). Dans le groupe B, à Kindu, Étoile du Kivu s'est imposée sur tapis vert face à l'OC Renaissance. À Kinshasa, l'AS Vita Club a pris le dessus sur Bukavu Dawa (1-0). Le derby de Lubumbashi promet ainsi une confrontation intense entre deux clubs historiques du football congolais, dans une lutte qui pourrait peser lourd dans la course au sommet du championnat.