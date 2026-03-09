Congo-Kinshasa: Lancement d'une campagne de balisage pour sécuriser la navigation sur le lac Tanganyika

À Kalemie, dans la province du Tanganyika, les autorités ont lancé vendredi 6 mars une large campagne de balisage du lac Tanganyika, une initiative portée par la Régie des voies fluviales (RVF).

Objectif : renforcer la sécurité de la navigation et améliorer les conditions de transport sur l'un des plus vastes lacs du continent. Le ministre provincial des Transports du Tanganyika a procédé au lancement officiel de l'opération. Celle-ci couvrira plus de 450 kilomètres, allant du port de Kalundu à Uvira, en passant par Baraka et Moba.

Le rôle crucial des balises pour prévenir les accidents

Présent lors de l'activité, le commissaire lacustre de Kalemie, Jean Kyato, a expliqué l'importance de la signalisation nautique : « Les balises servent à avertir le navigateur : elles indiquent les dangers, les zones où la passe n'est pas accessible, et celles qui sont libres. La signalisation aide à prévenir les accidents. Nous avons deux sortes de signaux : les fixes, installés au niveau de la rive, et les mobiles ». Selon lui, si les ports de Kalemie et de Kalundu à Uvira disposent déjà de balises et de bouées, ce n'est pas le cas de Moba, Baraka ou Kabimba, où la navigation reste davantage exposée aux risques.

Un outil essentiel pour désenclaver les provinces

Le directeur de la RVF pour le bief supérieur, Henry Nzila, a salué l'initiative, affirmant que le balisage des cours d'eau en RDC est un levier essentiel de désenclavement et un facteur important pour la connectivité interprovinciale. Pour lui, améliorer la sécurité de la navigation sur le lac Tanganyika, c'est renforcer les échanges commerciaux, faciliter le transport des populations et promouvoir le développement économique dans une région fortement dépendante du transport lacustre.

Un pas important vers une navigation plus sûre

Avec cette campagne, la province du Tanganyika espère réduire les risques d'accidents, améliorer la fluidité du trafic lacustre et offrir aux opérateurs économiques comme aux voyageurs un environnement plus sécurisé. Les travaux de balisage s'étendront sur plusieurs semaines, couvrant l'ensemble des zones identifiées comme prioritaires.