Maroc: João Sacramento - Rejoindre le staff des Lions de l'Atlas constitue un honneur et une grande responsabilité

Le Portugais João Sacramento a affirmé que sa désignation en tant qu'entraîneur adjoint du sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc de football, Mohamed Ouahbi, est "un honneur et une grande responsabilité".

"Représenter une Nation avec une histoire si riche, une identité forte et un peuple qui vit le football avec une passion si unique est un honneur et une grande responsabilité", a affirmé Sacramento sur ses réseaux sociaux.

"C'est avec une immense fierté et beaucoup d'enthousiasme que je rejoins le projet de la Fédération Royale marocaine de football", a-t-il écrit, se disant "profondément reconnaissant pour la confiance qui m'est accordée".

"Je suis impatient de travailler avec l'une des meilleures générations de l'histoire du football marocain. Hâte de commencer ce nouveau chapitre", s'est-il réjoui.

Né le 31 janvier 1989 à Barcelos (Portugal), João Pedro Machado Sacramento s'est rapidement fait un nom dans le monde du football comme analyste puis entraîneur adjoint reconnu pour sa rigueur tactique.

Il a notamment exercé au sein du LOSC Lille en Ligue 1, à Tottenham Hotspur en Premier League et à l'AS Roma sous la houlette de José Mourinho, et au Paris Saint-Germain.

En juin 2025, il est devenu entraîneur principal du LASK Linz en Autriche. Polyglotte, le Lusitanien parle couramment, français et espagnol.