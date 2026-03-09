Maroc: João Sacramento - Rejoindre le staff des Lions de l'Atlas constitue un honneur et une grande responsabilité

8 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le Portugais João Sacramento a affirmé que sa désignation en tant qu'entraîneur adjoint du sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc de football, Mohamed Ouahbi, est "un honneur et une grande responsabilité".

"Représenter une Nation avec une histoire si riche, une identité forte et un peuple qui vit le football avec une passion si unique est un honneur et une grande responsabilité", a affirmé Sacramento sur ses réseaux sociaux.

"C'est avec une immense fierté et beaucoup d'enthousiasme que je rejoins le projet de la Fédération Royale marocaine de football", a-t-il écrit, se disant "profondément reconnaissant pour la confiance qui m'est accordée".

"Je suis impatient de travailler avec l'une des meilleures générations de l'histoire du football marocain. Hâte de commencer ce nouveau chapitre", s'est-il réjoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Né le 31 janvier 1989 à Barcelos (Portugal), João Pedro Machado Sacramento s'est rapidement fait un nom dans le monde du football comme analyste puis entraîneur adjoint reconnu pour sa rigueur tactique.

Il a notamment exercé au sein du LOSC Lille en Ligue 1, à Tottenham Hotspur en Premier League et à l'AS Roma sous la houlette de José Mourinho, et au Paris Saint-Germain.

En juin 2025, il est devenu entraîneur principal du LASK Linz en Autriche. Polyglotte, le Lusitanien parle couramment, français et espagnol.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.