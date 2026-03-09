Maroc: Soirée ramadanesque dédiée à l'art du Madih et Samaa à Taroudant

La ville de Taroudant a vibré vendredi au rythme d'une soirée ramadanesque dédiée à l'art du Madih et Samaa.

Initiée par l'association Ajial Taroudant, cette manifestation artistique et spirituelle s'inscrit dans le cadre du festival «Nuits du Samaa et du Madih».

Devant un large public réuni au Centre culturel de la ville, l'événement a mis à l'honneur plusieurs chanteurs et troupes spécialisés dans cet art traditionnel authentique dans une ambiance de spiritualité et de sérénité.

Les artistes ont interprété une série de poèmes et de chansons religieuses célébrant la vie du Prophète Sidna Muhammad, que la paix et le salut soient sur Lui, évoquant les valeurs spirituelles et humaines inhérentes à cet art ancestral.

Dans une déclaration à la MAP, Rachid Rabib, vice-président de l'association Ajial Taroudant, a indiqué que l'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour faire revivre l'art du Samaa et du Madih et préserver ce riche patrimoine spirituel. Il a estimé que de telles initiatives culturelles contribuent à renforcer le rayonnement culturel de Taroudant et à valoriser son héritage artistique.

Les Nuits du Samaa et du Madih offrent, a-t-il en outre souligné, l'occasion de célébrer cet art authentique et de donner aux chanteurs et aux ensembles spécialisés la possibilité de présenter leur travail au public, notamment durant le mois sacré du Ramadan, caractérisé par son atmosphère spirituelle unique.

Pour sa part, le Mounchid Abderrahim Kachoul a déclaré que sa participation à cette soirée spirituelle à Taroudant constitue une occasion artistique unique, rassemblant les passionnés de musique soufie, ajoutant que de telles initiatives culturelles contribuent à préserver le patrimoine artistique marocain authentique et encouragent les chanteurs et les troupes dédiés à la musique et aux louanges soufies à poursuivre leur oeuvre créative.