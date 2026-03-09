Maroc: Botola Pro D1 'Inwi' - Le RCA et le MAS confirment leur élan

Le Raja de Casablanca s'est imposé à domicile sur l'Olympic de Safi par 2 buts à 0, samedi en match de la 15e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Abdellah Khafifi (11e) et Mohamed Boulacsout (77e) ont marqué pour les Verts, alors que Badre Banoune a raté un penalty en première mi-temps (41e).

Le club mesfioui a été réduit à dix joueurs dès la 25e minute, après l'expulsion de Sofiane El Moudane

Le Maghreb de Fès s'est, quant à lui, imposé sur la pelouse de l'Olympique de Dcheira par 2 buts à 0.

Les buts du MAS ont été inscrits par Soufiane Benjdida (9e) et Soulaymane Allouch (73e).

Pour sa part, la Renaissance de Zemamra a fait match nul à domicile face à l'AS FAR (0-0).

Les Militaires ont été réduits à dix après l'expulsion de Jamal Ech-Chamakh à la 60e minute.

Quant au Kawkab de Marrakech, il s'est imposé à domicile sur le Hassania d'Agadir par 2 buts à 1.

Les buts du représentant de la ville ocre ont été inscrits par Younes El-Bahraoui sur penalty (26e) et Hamza El Janati (77e). Baba Bello a réduit le score pour le Hassania au temps additionnel (90+5e).