Maroc: Les atouts économiques de Fès-Meknès présentés à des investisseurs français

Les principaux atouts économiques de Fès-Meknès, l'une des régions les plus attractives, ont été présentés à des investisseurs membres de l'Association de l'Union des Français de l'étranger pour la région Fès-Meknès.

Lors d'une rencontre d'information, dédiée aux entrepreneurs français installés dans la cité idrisside, le Centre régional d'investissement Fès-Meknès, son initiateur, a mis en avant l'attractivité de la région et ses secteurs porteurs, avec un accent particulier sur le secteur du tourisme en tant que levier stratégique de développement.

Les échanges ont, entre autres, porté sur les nouvelles normes des hébergements touristiques, ainsi que sur la Charte d'investissement et les programmes d'accompagnement.

Le rôle du CRI Fès-Meknès a également été mis en exergue, en tant que guichet unique assurant le traitement intégré des projets d'investissement, de leur dépôt jusqu'à l'obtention des autorisations.

Les responsables du centre ont aussi mis en lumière la plateforme "www.cri-invest.ma", qui offre une panoplie de services permettant à l'investisseur de suivre le traitement de son projet d'investissement en toute transparence, dans le respect des délais légaux.

Selon le CRI, cette initiative vient réaffirmer son engagement en faveur d'un accompagnement structuré, transparent et efficace des investisseurs, contribuant ainsi au développement économique et à l'attractivité de la région.