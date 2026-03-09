Maroc: Le GAM dévoile les grandes lignes de sa vision

Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) a présenté, jeudi à Casablanca, les grandes lignes de sa vision, à l'occasion de la 10ème édition du "Grand Ftour des Annonceurs", un rendez-vous devenu au fil des années un moment fédérateur réunissant l'ensemble de l'écosystème du média, du marketing, de la communication et du digital.

S'exprimant à cette occasion, le président du GAM, Mehdi Yaroub, a souligné que cette rencontre, désormais inscrite dans la durée, traduit avant tout l'esprit de communauté qui anime le Groupement, lequel se veut un espace de connexion, d'expertise, de structuration et d'influence, au service des annonceurs et de l'ensemble de leurs partenaires.

Il a, dans ce sens, indiqué que la feuille de route du nouveau bureau exécutif repose sur trois piliers majeurs, à savoir "la contribution à la structuration de l'écosystème", "le renforcement de la dimension événementielle et du networking", ainsi que "le développement des compétences et la valorisation des meilleures pratiques du secteur".

D'après le président du GAM, cette vision s'appuie notamment sur des partenariats structurants, des études exclusives et une meilleure connaissance des audiences, en plus de l'organisation de rendez-vous fédérateurs réunissant les principaux acteurs du marché.

M. Yaroub a également mis en avant l'ambition du Groupement de s'imposer comme partenaire de référence des annonceurs et moteur de transformation dans les univers du marketing, de la communication, du digital et des médias, à travers une approche moderne, collaborative et durable.

Il a, par ailleurs, salué l'engagement des membres du bureau exécutif, des partenaires et des sponsors, dont la mobilisation contribue à faire avancer les travaux du Groupement et à accompagner l'évolution du secteur.

Pour sa part, le vice-président du GAM, Soufiane Al Khatiri, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que ce rendez-vous annuel du Grand Ftour constitue une occasion privilégiée pour présenter les résultats des travaux menés par le Groupement au cours des précédents mandats, ainsi que la nouvelle vision arrêtée pour les trois prochaines années.

Cette 10ème édition a été marquée par la présentation d'une étude réalisée par l'un des partenaires du GAM, Integrate, portant sur les retombées de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 organisée au Maroc, notamment en ce qui concerne la perception des marques et les préférences exprimées par les consommateurs durant cette période, a-t-il fait savoir.

M. Al Khatiri a relevé que les échanges ont aussi porté sur les prochains événements que le GAM compte organiser, dans l'objectif de fédérer davantage l'écosystème et de contribuer à élever le niveau du marketing au Maroc, via la promotion d'une approche moderne en phase avec les mutations du secteur.