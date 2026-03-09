Maroc: Tourisme - Le pays renforce ses partenariats et sa connectivité à l'ITB Berlin 2026

Le Salon international du tourisme de Berlin (ITB 2026), qui célébrait cette année son 60e anniversaire, a clôturé ses travaux jeudi dans la capitale allemande, après trois jours de rencontres et d'échanges ayant réuni 5.601 exposants représentant 166 pays, selon les organisateurs.

A cette occasion, le Maroc a marqué sa participation par une présence institutionnelle et professionnelle importante, à travers un pavillon de plus de 1.000 m2 installé dans l'espace dédié aux pays du bassin méditerranéen, aux côtés notamment de l'Espagne.

Ce positionnement permet au Royaume de se promouvoir aux côtés des grandes destinations internationales, tout en consolidant son statut de première destination touristique en Afrique.

Inauguré par le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, en présence de l'ambassadrice du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, le pavillon marocain a rassemblé plus de 140 professionnels du secteur, dont des représentants régionaux, des tour-opérateurs, des hôteliers et plusieurs acteurs institutionnels du tourisme, rapporte la MAP.

Cette participation a permis de mettre en avant la diversité de l'offre touristique nationale, avec une représentation de plusieurs régions du Royaume, notamment l'Oriental, Fès-Meknès et Souss-Massa, ainsi que la promotion de destinations telles qu'Agadir, Fès et Saïdia.

En marge du Salon, l'ONMT a également engagé une série d'actions visant à renforcer la connectivité aérienne entre le Maroc et l'Allemagne, à travers des accords conclus avec les compagnies Condor, Eurowings et Discover Airlines afin d'augmenter les capacités sur les lignes existantes et d'ouvrir de nouvelles liaisons.

Dans cette dynamique, la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) renforce sa programmation vers l'Allemagne, avec notamment de nouvelles liaisons reliant Nador à Francfort et Düsseldorf, en complément de la ligne Casablanca-Munich lancée récemment, portant la hausse globale des capacités aériennes à 34% pour la saison 2025-2026.

Le volet distribution a également été au coeur de la participation marocaine, avec la consolidation du partenariat avec le groupe TUI et la signature d'un accord stratégique avec le tour-opérateur allemand DER, deuxième plus grand tour-opérateur d'Allemagne, visant une progression de 25% des ventes sur trois ans.

Selon les données présentées à l'occasion de l'ITB, plus de 930.000 touristes allemands ont visité le Maroc en 2025, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente, l'Allemagne représentant désormais le septième marché émetteur du Royaume et contribuant à hauteur de 5% des arrivées internationales.

Fidèle à ce rendez-vous annuel du tourisme mondial, la participation du Maroc à l'ITB Berlin s'inscrit dans la continuité des efforts visant à renforcer la visibilité de la destination sur les principaux marchés émetteurs et à consolider son positionnement parmi les grandes destinations de l'espace méditerranéen.

Selon les organisateurs, l'édition 2026, qui a accueilli l'Angola comme pays à l'honneur, a réuni près de 97.000 participants issus de nombreux marchés émetteurs et destinations, malgré une situation tendue au Moyen-Orient ayant entraîné, dans certaines régions, une réduction des vols.

Le 60e anniversaire du Salon a également été marqué par la conclusion d'accords globaux et d'engagements financiers à hauteur de 47 milliards d'euros, précise la même source, soulignant que ces chiffres confirment le statut de l'ITB comme plus grand salon mondial du tourisme B2B.

La prochaine édition de l'ITB se tiendra du 16 au 18 mars 2027 dans la capitale allemande, avec les Maldives comme pays à l'honneur.