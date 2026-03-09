Sénégal: Journée sur la Cohésion nationale - La foi mobilisée pour préserver l'unité et la paix

À l'heure où le Sénégal traverse des tensions sociales et politiques, le Think Tank citoyen Le Témoin a organisé samedi 7 mars une Journée dédiée à la Cohésion nationale, placée sous le thème évocateur : « La foi : premier pont et dernier rempart ». Parrainée par El Hadj Mansour Mbaye et l'abbé Jacques Seck, la rencontre s'est voulue un moment de communion, de dialogue et d'engagement collectif pour renforcer l'unité, le respect et le vivre-ensemble au Sénégal.

Dans un contexte marqué par les débats politiques, les revendications sociales et les inquiétudes sur la cohésion du pays, les organisateurs ont voulu rappeler le rôle fondamental de la foi et du dialogue interreligieux dans la stabilité nationale. La présence conjointe de figures musulmanes et chrétiennes a ainsi symbolisé cette tradition sénégalaise de coexistence pacifique entre communautés.

Coordinateur du Think Tank Le Témoin, Abdoulaye Ciss a expliqué que le choix du thème répond à une volonté de rassembler les Sénégalais autour d'une valeur commune. « Nous avons appelé à la foi parce que dans les périodes de crise, de tensions sociales, politiques ou économiques, il faut un thème capable de regrouper tous les Sénégalais », a-t-il déclaré. Selon lui, la foi constitue à la fois un premier pont entre les citoyens et un dernier rempart contre les divisions.

Il rappelle que, depuis l'indépendance en 1960, les relations entre l'État et les autorités religieuses ont largement contribué à la stabilité du pays. « Le Sénégal est un État laïc où chrétiens et musulmans vivent ensemble. En période de Carême et de Ramadan, il était pertinent d'inviter chacun à puiser dans sa foi pour renforcer la cohésion nationale », souligne-t-il.

L'initiative porte également un message fort à destination de la jeunesse. Pour Abdoulaye Ciss, les jeunes ont une responsabilité majeure dans la construction du Sénégal de demain. « Le Sénégal est un héritage qui nous revient. Nous devons nous préparer à l'assumer en portant des messages de paix, d'unité et de stabilité », affirme-t-il. Le Think Tank Le Témoin ambitionne ainsi de servir de pont entre la jeunesse et l'État, afin de favoriser une meilleure représentativité des jeunes dans les instances de décision et accompagner l'élaboration de politiques publiques adaptées.

Présent à la rencontre, Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG ONG 3D, a salué une initiative en phase avec les actions de son organisation. Celle-ci mène en effet un programme visant à renforcer la paix et la cohésion sociale à travers un réseau d'« ambassadeurs de la paix ».

« Nous soutenons toutes les initiatives qui contribuent à promouvoir la paix. Quand Le Témoin nous a approchés, nous n'avons pas hésité un instant », explique-t-il. L'ONG appuie notamment des activités favorisant le dialogue entre les différentes composantes de la société sénégalaise : religions, ethnies, organisations citoyennes et acteurs politiques.

Pour Moundiaye Cissé, les tensions et revendications sont naturelles dans une démocratie, mais elles doivent s'exprimer dans un climat apaisé. « Dans un pays, il peut y avoir des contestations. Mais elles doivent se faire dans le calme et la sérénité. Quand des affrontements opposent forces de défense et étudiants, c'est le Sénégal qui perd », rappelle-t-il, appelant à privilégier le dialogue et la médiation.