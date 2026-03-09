Maroc: Les étudiants marocains en France réunis autour d'un ftour sous le signe du partage et du vivre-ensemble

L'ambassade du Maroc en France a organisé, jeudi à la Maison du Maroc à Paris, un ftour en l'honneur des étudiants marocains inscrits dans les différentes universités et écoles supérieures de l'Hexagone, réunis sous le signe du partage, de la communion et du vivre-ensemble marquant le mois sacré.

Dans une ambiance conviviale, fidèle à la tradition marocaine, le ftour a rassemblé de nombreux étudiants marocains et franco-marocains, de différentes confessions, en présence de plusieurs acteurs politiques, académiques et de la société civile marocaine et française.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail, a salué la présence à cet évènement de plus de 250 étudiants passant le mois sacré loin de leurs familles, soulignant que cette rencontre se veut un moment de proximité et de solidarité.

Mme Sitail a, en outre, mis en avant l'identité plurielle du Maroc, marquée par la coexistence de ses composantes arabe, amazighe, juive, africaine, andalouse et hassanie notamment, se félicitant de la présence de différentes confessions réunies autour des valeurs de dialogue, de respect, de partage et de vivre-ensemble.

Dans un contexte international marqué par les tensions et les conflits, Mme Sitail a appelé à préserver cet esprit d'ouverture et de coexistence, rappelant l'attachement du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, au dialogue des civilisations et au respect de toutes les religions.

Ce modèle de pluralisme, de tolérance et d'altérité témoigne de la singularité et de la richesse du Royaume, a-t-elle ajouté.

De son côté, le président de la communauté juive de Créteil, Albert El Harrar, a salué cette initiative "exceptionnelle" de l'ambassade, estimant qu'elle reflète l'esprit du Maroc fondé sur la générosité, le partage et la convivialité.

Evoquant le ftour comme un moment symbolique de rapprochement, il a souligné que le partage d'un repas constitue une expression forte de l'amitié et du vivre-ensemble, rappelant que ces valeurs sont profondément ancrées dans la tradition marocaine.

Cet événement a été également l'occasion de rappeler, surtout aux jeunes générations, les fondamentaux du modèle religieux marocain, basé sur un islam de modération et du juste-milieu, prônant la tolérance et la coexistence entre les religions et les communautés.