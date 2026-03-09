Maroc: Bourse de Casablanca - Les tops et les flops de la semaine

8 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 02 au 06 mars 2026 :

Plus fortes baisses :

- Jet Contractors (-15,77% à 2.190 DH)

- Alliances (-14,31% à 419 DH)

- Résidences Dar Saada (-13,1% à 138 DH)

- Afriquia Gaz (-12,76% à 3.664 DH)

- Delta Holding (-12,31% à 57 DH).

Plus fortes hausses :

- BMCI (+6% à 636 DH)

- Douja Prom Addoha (+5,3% à 30 DH)

- Involys (+4,17% à 175 DH)

- Maghreb Oxygène (+3,82% à 404,9 DH)

- Zellidja (+2,17% à 225,75 DH).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.