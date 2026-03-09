Maroc: Bourse de Casablanca - Les tops et les flops de la semaine

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 02 au 06 mars 2026 :
Plus fortes baisses :
- Jet Contractors (-15,77% à 2.190 DH)
- Alliances (-14,31% à 419 DH)
- Résidences Dar Saada (-13,1% à 138 DH)
- Afriquia Gaz (-12,76% à 3.664 DH)
- Delta Holding (-12,31% à 57 DH).
Plus fortes hausses :
- BMCI (+6% à 636 DH)
- Douja Prom Addoha (+5,3% à 30 DH)
- Involys (+4,17% à 175 DH)
- Maghreb Oxygène (+3,82% à 404,9 DH)
- Zellidja (+2,17% à 225,75 DH).