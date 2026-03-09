Maroc: Fès-Meknès - Des professionnels planchent sur une vision régionale de développement des activités commerciales

L'élaboration d'une vision de développement des activités commerciales dans la région de Fès-Meknès a structuré de nombreux échanges ayant réuni, récemment, différents acteurs de ce secteur, essentiel pour l'économie de la région.

Des réunions consultatives, préparatoires aux Assises nationales sur le commerce, prévues au cours de cette année, ont été tenues à Fès, Meknès, Taza, Taounate, Sefrou, Azrou, Boulemane-Missour et El Hajeb, avec la participation des délégués du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Services, de la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) et des représentants des associations de commerçants.

Ces réunions ont permis de discuter des contraintes qui entravent le développement des activités commerciales dans la région, ainsi que de formuler des propositions et des recommandations aux représentants des commerçants, dans la perspective de les soumettre au ministère de tutelle, en vue d'en étudier la mise en oeuvre, rapporte la MAP.

Selon la CCIS, à chacune des étapes, une approche consultative et participative a été adoptée avec les différents acteurs, afin de tracer une nouvelle perspective pour le développement des activités commerciales, compte tenu du rôle que jouent ces activités tant en termes de création d'emplois que de contribution au développement économique de la région.

Les pistes identifiées touchent, entre autres, au développement du commerce électronique, à la numérisation des réseaux de distribution, à la planification commerciale, à l'amélioration du réseau logistique et marketing, au développement et à l'organisation du commerce de proximité et à la facilitation de l'accès au financement bancaire.

Les différents intervenants ont également plaidé pour la promotion de la formation et des capacités des commerçants, le soutien des marques et du label "Fabriqué au Maroc", le renforcement du cadre juridique commercial, l'appui de l'accès aux services sociaux et la dynamisation commerciale.

Les Assises nationales du commerce devraient aboutir à l'élaboration d'une feuille de route du secteur à l'horizon 2030. Elles permettront, selon le département de l'Industrie et du Commerce, de définir des actions structurantes en valorisant les acquis, en fixant les priorités et en adoptant des solutions innovantes face aux enjeux actuels et futurs. D'autant que le Royaume est appelé à accompagner la dynamique de développement dans la perspective de la Coupe du monde 2030.