Gabon: He René Mboungana Guibouanga mise sur la proximité et l'unité lors de son compte rendu parlementaire pour le développement du Canton Orembo Nkomi

Du 20 au 27 février 2026, René Mboungana Guibouanga, Député indépendant, a sillonné les 22 villages de sa circonscription. Objectif : tournée de Compte Rendu Parlementaire et rompre avec les discours partisans pour co-construire l'avenir du district de Ndougou avec ses populations.

Après avoir consulté les ressortissants du district à Libreville et Port-Gentil, l'Honorable René MBOUNGANA GUIBOUANGA a bouclé le week-end dernier, une tournée marathon au coeur du Canton Orembo Nkomi. Un compte-rendu parlementaire qui a rapidement pris les traits d'un véritable forum citoyen.

Refusant de rester confiné dans les dorures de l'Assemblée, l'élu a arpenté l'intégralité des 22 villages de sa circonscription. Cette démarche participative a permis d'établir un diagnostic territorial précis, au plus près des réalités vécues par les habitants. L'enjeu est clair : transformer les doléances en leviers stratégiques de développement local.

« La période électorale est derrière nous »

Le message fort de cette tournée réside dans l'appel à l'unité nationale à l'échelle locale. Rappelant que les clivages politiques n'ont plus leur place face aux défis socio-économiques, le député a invité tous les fils et filles du Canton à la cohésion. L'ambition affichée est de fédérer les énergies autour de projets générateurs de revenus et d'infrastructures communautaires.

« Une méthode pragmatique »

Élu sous l'étiquette d'indépendant, l'honorable René MBOUNGANA GUIBOUANGA cultive sa différence par une approche pragmatique. Ici, pas de promesses unilatérales ni des discours creux, mais une écoute active visant à définir des actions collaboratives. Pour l'honorable, l'inclusivité est le moteur essentiel pour répondre aux défis sociaux identifiés durant ces échanges.

Désormais, l'heure est à la concrétisation. Les prochaines étapes devront traduire ces consultations en initiatives tangibles, plaçant définitivement le citoyen au centre du processus décisionnel dans le Canton Orembo Nkomi et partant dans le département d'Etimboué.