Gabon: He René Mboungana Guibouanga mise sur la proximité et l'unité lors de son compte rendu parlementaire pour le développement du Canton Orembo Nkomi

9 Mars 2026
Gabonews (Libreville)

Du 20 au 27 février 2026, René Mboungana Guibouanga, Député indépendant, a sillonné les 22 villages de sa circonscription. Objectif : tournée de Compte Rendu Parlementaire et rompre avec les discours partisans pour co-construire l'avenir du district de Ndougou avec ses populations.

Après avoir consulté les ressortissants du district à Libreville et Port-Gentil, l'Honorable René MBOUNGANA GUIBOUANGA a bouclé le week-end dernier, une tournée marathon au coeur du Canton Orembo Nkomi. Un compte-rendu parlementaire qui a rapidement pris les traits d'un véritable forum citoyen.

Refusant de rester confiné dans les dorures de l'Assemblée, l'élu a arpenté l'intégralité des 22 villages de sa circonscription. Cette démarche participative a permis d'établir un diagnostic territorial précis, au plus près des réalités vécues par les habitants. L'enjeu est clair : transformer les doléances en leviers stratégiques de développement local.

« La période électorale est derrière nous »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le message fort de cette tournée réside dans l'appel à l'unité nationale à l'échelle locale. Rappelant que les clivages politiques n'ont plus leur place face aux défis socio-économiques, le député a invité tous les fils et filles du Canton à la cohésion. L'ambition affichée est de fédérer les énergies autour de projets générateurs de revenus et d'infrastructures communautaires.

« Une méthode pragmatique »

Élu sous l'étiquette d'indépendant, l'honorable René MBOUNGANA GUIBOUANGA cultive sa différence par une approche pragmatique. Ici, pas de promesses unilatérales ni des discours creux, mais une écoute active visant à définir des actions collaboratives. Pour l'honorable, l'inclusivité est le moteur essentiel pour répondre aux défis sociaux identifiés durant ces échanges.

Désormais, l'heure est à la concrétisation. Les prochaines étapes devront traduire ces consultations en initiatives tangibles, plaçant définitivement le citoyen au centre du processus décisionnel dans le Canton Orembo Nkomi et partant dans le département d'Etimboué.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.