Congo-Kinshasa: Le Gouvernement dépose au Parlement les projets de loi de ratification des accords avec le Rwanda et les États-Unis

8 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La cheffe du Gouvernement congolais, Judith Suminwa, a déposé, samedi 7 mars, au Parlement deux projets de loi relatifs à la ratification d'accords internationaux jugés stratégiques pour le pays. Les textes concernent l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que l'accord signé entre la RDC et les États-Unis.

Les documents ont été remis au président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, en présence du président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que des membres des bureaux des deux chambres.

Selon la cheffe du Gouvernement, cette démarche répond aux exigences constitutionnelles qui prévoient que les accords internationaux soient soumis à la ratification du Parlement. Elle a souligné l'importance d'informer pleinement les élus et, à travers eux, l'ensemble de la population sur le contenu de ces engagements diplomatiques.

« Nous avons décidé, avant la rentrée parlementaire, de déposer ces projets de loi pour ratification, parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Il est important que les élus du peuple soient au courant du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse également être informée, car il n'y a rien à cacher », a déclaré Judith Suminwa.

Elle a également précisé que ces accords visent notamment à renforcer la paix et la stabilité dans l'Est du pays, une région marquée depuis plusieurs années par des conflits armés.

« Tout ce qui a été fait l'a été au bénéfice du peuple congolais, particulièrement celui de l'Est, pour la paix et pour assurer notre souveraineté et notre intégrité territoriale », a-t-elle ajouté.

Outre l'aspect sécuritaire, l'accord stratégique conclu avec Washington est présenté par le Gouvernement comme un levier pour soutenir le développement économique du pays et améliorer les conditions de vie de la population.

Les deux projets de loi devraient être examinés par les parlementaires lors de la prochaine rentrée parlementaire, marquant une étape décisive dans le processus de validation de ces accords internationaux.

