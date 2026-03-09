Ile Maurice: Lutchmee Robee - Malvoyante de naissance, forte par choix

Malgré une vision très limitée, rien ne l'a jamais arrêtée. Âgée de 58 ans, Lutchmee Robee, habitante de Vacoas, travaille comme téléphoniste chez Absa Bank depuis 37 ans.

Aujourd'hui, elle gère les appels et les courriels à l'aide d'un ordinateur, une évolution qu'elle a su maîtriser avec la même détermination qui l'anime depuis toujours. Malvoyante de naissance, elle a construit sa vie avec courage et une grande indépendance.

Après ses études primaires au Lois Lagesse Trust Fund, Lutchmee intègre une école secondaire classique, où elle fait partie des rares élèves malvoyantes. Elle suit ensuite des cours de téléphonie avant d'être recrutée en 1989. À l'époque, elle est la seule femme parmi cinq employés non-voyants.

Au fil des années, le métier s'est transformé. Du switchboard manuel au PABX, puis aux systèmes informatisés et au télétravail, Lutchmee a su s'adapter à chaque changement. «À l'époque, je devais mémoriser tous les numéros», se souvient-elle. Désormais, elle évolue dans un environnement de plus de 800 collaborateurs, autonome et toujours aussi efficace.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais ce qui la rend la plus fière ne se limite pas à sa carrière. Sa famille, et surtout sa fille, représentent sa plus grande joie. Elle est également fière de sa maison, de sa voiture et de sa capacité à gérer seule les tâches du quotidien. «Vivre normalement, à ma manière, c'est ce dont je suis le plus fière», confie-t-elle humblement.

Sa force repose sur deux piliers : la foi et la persévérance. Lorsque la vie devient plus difficile, elle avance, pas à pas, avec confiance. Son message aux femmes est clair : «On dit souvent que nous sommes fragiles, mais nous sommes fortes. Il ne faut jamais se laisser abattre et toujours croire en soi.»

Pour elle, ce qui rend une femme unique et précieuse, c'est son identité et son professionnalisme.