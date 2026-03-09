Ile Maurice: Certaines herbes de nos jardins peuvent aussi être bonnes pour la santé

Pour cette première émission de l'année d'Eski To Ti Kone, nous vous emmenons à la découverte de plantes aux vertus surprenantes. À Maurice, on voit souvent de petites plantes ou des herbes dans les jardins ou dans la nature sans vraiment y prêter attention. Pourtant, certaines d'entre elles possèdent des propriétés médicinales intéressantes.

Lors de notre visite au jardin Feuilles & Fleurs, nous avons été accueillis par sa propriétaire, Nathalie Daruty de Grandpre, qui nous a fait découvrir ce lieu riche en plantes aux nombreuses vertus. Cette visite guidée nous a permis de comprendre que plusieurs herbes, souvent considérées comme de simples plantes sauvages, peuvent en réalité être bénéfiques pour la santé.

La première plante que nous avons découverte est le Jean-Robert, dont le nom scientifique est Euphorbia hirta. Cette plante pousse dans plusieurs régions tropicales du monde, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique et en Australie. À Maurice, on peut parfois le voir pousser dans les champs ou au bord des chemins. Dans la médecine traditionnelle, les feuilles du Jean-Robert sont souvent utilisées pour préparer des infusions. Cette plante est connue pour aider à soulager certains problèmes respiratoires comme l'asthme ou la bronchite. Elle peut aussi contribuer à calmer certains troubles digestifs tels que la diarrhée, les douleurs d'estomac ou les parasites intestinaux.

Le Jean-Robert possède également des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Dans certaines pratiques traditionnelles, il peut être appliqué sur de petites plaies ou écorchures afin de favoriser la cicatrisation. On l'utilise aussi parfois pour soulager les maux de tête, les douleurs dentaires ou les rhumatismes.

Nous avons également découvert l'ashwagandha, une plante originaire de l'Inde et très connue dans la médecine traditionnelle indienne. Depuis longtemps, elle est utilisée pour aider le corps à mieux gérer le stress et à favoriser le bien-être général. Cette plante est réputée pour contribuer à réduire le stress, améliorer l'équilibre émotionnel et augmenter la vitalité. Or, son utilisation n'est pas recommandée pour les femmes enceintes ou allaitantes, ni pour les enfants. Il est toujours conseillé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de l'utiliser.

Enfin, le basilic sacré, aussi appelé le Tulsi, dont le nom scientifique est Ocimum sanctum ou Ocimum tenuiflorum, est une plante originaire de l'Inde très respectée pour ses vertus médicinales. Ses feuilles sont souvent utilisées en infusion pour aider à renforcer le système immunitaire et soulager de petits problèmes respiratoires comme la toux ou le rhume. Le tulsi est apprécié pour ses effets apaisants, aidant à réduire le stress et à favoriser la détente. Nous voyons bien que la nature cache de nombreux trésors...

Pour en savoir plus, regardez la vidéo d'Eski To Ti Kone sur les réseaux sociaux de l'express. mu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte !