Ile Maurice: Danishia Veeramunden - Une femme qui cuisine ses rêves

Depuis toujours, Danishia Veeramunden vit pour la cuisine. À 30 ans, elle a transformé sa passion en une véritable carrière et vise désormais le poste de cheffe, prête à se dépasser et à explorer de nouveaux horizons culinaires.

Son parcours professionnel a commencé très tôt. En 2015, alors qu'elle était encore en vacances scolaires, elle a eu l'occasion de travailler dans la cuisine d'un grand hôtel. Après avoir obtenu son HSC en 2016, elle s'est tournée vers d'autres expériences : elle a suivi un cours en airport operations et effectué un stage à l'aéroport, avant de travailler dans une pharmacie. «Il était vraiment difficile de trouver un emploi à ce moment-là», se souvient-elle.

Ne se laissant pas décourager, Danishia Veeramunden décide finalement de se lancer dans l'hôtellerie, encouragée par un cousin qui y travaille et, surtout, portée par sa passion pour la cuisine. Elle suit alors une formation en hôtellerie jusqu'en 2020. En parallèle, en 2019, elle décroche un poste dans un hôtel où elle restera environ cinq ans, acquérant de solides compétences en cuisine, notamment dans la préparation des fruits de mer.

En 2023, la jeune femme rejoint le restaurant d'un hôtel spécialisé dans les sushis. Depuis, elle a obtenu deux promotions. Elle a aussi eu l'opportunité de travailler avec un chef japonais et un chef philippin, perfectionnant ainsi ses compétences et apprenant à préparer trois types de sushis : un mélange japonais, philippin et péruvien. «J'ai beaucoup progressé et je me suis spécialisée dans les sushis», confie-t-elle. Après cette expérience enrichissante, elle se tourne désormais vers de nouveaux horizons et aspire à devenir cheffe afin de prog resser dans sa carrière.

Sa réussite repose sur la rigueur, la persévérance et la patience. «J'ai travaillé très dur pour être là où je suis aujourd'hui. J'ai fait de nombreux sacrifices personnels, en consacrant de longues heures à mon travail, parfois du matin jusqu'au soir... C'est particulièrement difficile durant les périodes de fêtes. J'essaie donc toujours de passer du temps avec mes parents pour rattraper les moments que je vais manquer», explique Danishia Veeramunden.

Son but est de devenir cheffe exécutive. «Il y a encore beaucoup d'étapes, mais je souhaite continuer à apprendre et à évoluer. Je ne veux pas me limiter aux sushis, mais aussi découvrir d'autres cuisines, notamment celles spécialisées dans les fruits de mer et d'autres spécialités.»

Danishia Veeramunden encourage tous ceux et celles qui souhaitent se lancer dans la cuisine. «Ceux qui veulent vraiment apprendre réussiront. Si vous aimez ce que vous faites, vous y arriverez», lance-t-elle.