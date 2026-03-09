Sénégal: Secteur de la ferraille - Les actrices appellent l'État à soutenir l'industrie locale

Les actrices du secteur de la ferraille au Sénégal plaident pour une meilleure organisation de la filière et un accompagnement accru de l'État afin de préserver les emplois et soutenir l'industrie locale du fer à béton.

Lors d'une rencontre réunissant ferrailleurs et industriels initiée par les femmes ferrailleuses du Sénégal dirigée par Seynabou Seck férraille, le président du GIE Ferraille du Sénégal, Daouda Faye, a souligné la nécessité de structurer davantage le secteur afin de mieux identifier les acteurs et sécuriser les transactions. Selon lui, l'instauration d'une carte professionnelle nationale pour les ferrailleurs constitue une étape importante pour mieux encadrer la filière. « Cette carte permettra de savoir qui exerce réellement dans le secteur et d'éviter certaines pertes financières que nous avons connues », a-t-il expliqué.

Les acteurs du secteur souhaitent également renforcer la collaboration entre les différents intervenants afin d'améliorer l'organisation de la collecte et de la commercialisation de la ferraille. De son côté, Talal Kazoun, représentant de l'entreprise Fabrimetal, a rappelé l'importance stratégique de la ferraille pour l'industrie du fer à béton au Sénégal. « Notre matière première, c'est la ferraille. Sans cette ferraille, il n'y a pas de production possible », a-t-il indiqué.

Selon lui, soutenir les industries locales permettrait non seulement de maintenir la production nationale, mais également de préserver de nombreux emplois qui dépendent de cette chaîne de valeur, allant de la collecte de ferraille à la transformation industrielle.

Les industriels déplorent toutefois une concurrence jugée déloyale liée à l'importation massive de fer à béton. « Aujourd'hui, les industries basées au Sénégal sont capables de répondre à la demande nationale. Mais l'importation importante de produits finis nous empêche parfois d'écouler nos productions », a expliqué Talal Kazoun. Cette situation affecte l'ensemble de la chaîne du secteur, notamment les collecteurs de ferraille, dont les activités dépendent directement du niveau de production des fonderies.

Pour les acteurs de la filière, la valorisation de la ferraille s'inscrit pleinement dans une logique d'économie circulaire. « Nous collectons la ferraille ici, nous la transformons ici et nous vendons nos produits ici », a rappelé le représentant de Fabrimetal, estimant que cette dynamique constitue une opportunité pour renforcer l'autonomie industrielle du pays. Il a par ailleurs assuré que les industriels locaux s'engagent à maintenir des prix stables pour les populations, malgré les tensions internationales susceptibles d'affecter les marchés des matières premières.

Les acteurs du secteur ont également renouvelé leur appel à la mise en place d'un troisième site dédié aux « dépôts agréés » pour la gestion de certaines catégories de ferraille. Selon eux, les trois fonderies actuellement en activité ne peuvent pas absorber toutes les matières collectées. La création de ce site permettrait donc d'encadrer l'exportation de certains types de ferraille non utilisés par les industries locales. Pour les professionnels de la filière, une meilleure organisation du secteur et un soutien accru de l'État pourraient contribuer à renforcer l'industrie sidérurgique nationale et à préserver des milliers d'emplois au Sénégal.