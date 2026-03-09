Ile Maurice: Ritish Ramful plaide pour un meilleur accès au financement climatique pour les petits États insulaires

Le samedi 7 mars a marqué la troisième et dernière journée du Raisina Dialogue 2026, qui se tient à New Delhi, en Inde. Placée sous le thème « Saṁskāra : Assertion, Accommodation, Advancement », cette journée de clôture a été marquée par plusieurs discussions stratégiques sur la géopolitique mondiale, avec un accent particulier sur la souveraineté de l'Inde et les tensions autour de la crise iranienne.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a plaidé pour un meilleur accès aux financements climatiques en faveur des petits États insulaires en développement. Il a dénoncé les barrières structurelles auxquelles ces pays font face pour accéder aux ressources financières internationales, malgré leur contribution limitée aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le chef de la diplomatie a également eu plusieurs échanges bilatéraux avec des participants à la conférence. Il a profité de sa présence pour partager ses analyses avec les médias indiens et évoquer les enjeux climatiques auxquels sont confrontées les nations insulaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères, Dr S. Jaishankar, a affirmé que l'ascension de l'Inde sur la scène internationale est « imparable ». Selon lui, cette progression sera déterminée avant tout par les propres capacités du pays plutôt que par les erreurs des autres nations. Il a également insisté sur le fait que la trajectoire de l'Inde demeure claire et souveraine.

Le Raisina Dialogue 2026 s'est tenu au Taj Palace Hotel de New Delhi et a réuni près de 2 700 délégués issus de plus de 110 pays, confirmant son statut de l'un des forums géopolitiques les plus influents d'Asie.