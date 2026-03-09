Ile Maurice: Ritish Ramful plaide pour un meilleur accès au financement climatique pour les petits États insulaires

8 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le samedi 7 mars a marqué la troisième et dernière journée du Raisina Dialogue 2026, qui se tient à New Delhi, en Inde. Placée sous le thème « Saṁskāra : Assertion, Accommodation, Advancement », cette journée de clôture a été marquée par plusieurs discussions stratégiques sur la géopolitique mondiale, avec un accent particulier sur la souveraineté de l'Inde et les tensions autour de la crise iranienne.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a plaidé pour un meilleur accès aux financements climatiques en faveur des petits États insulaires en développement. Il a dénoncé les barrières structurelles auxquelles ces pays font face pour accéder aux ressources financières internationales, malgré leur contribution limitée aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le chef de la diplomatie a également eu plusieurs échanges bilatéraux avec des participants à la conférence. Il a profité de sa présence pour partager ses analyses avec les médias indiens et évoquer les enjeux climatiques auxquels sont confrontées les nations insulaires.

De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères, Dr S. Jaishankar, a affirmé que l'ascension de l'Inde sur la scène internationale est « imparable ». Selon lui, cette progression sera déterminée avant tout par les propres capacités du pays plutôt que par les erreurs des autres nations. Il a également insisté sur le fait que la trajectoire de l'Inde demeure claire et souveraine.

Le Raisina Dialogue 2026 s'est tenu au Taj Palace Hotel de New Delhi et a réuni près de 2 700 délégués issus de plus de 110 pays, confirmant son statut de l'un des forums géopolitiques les plus influents d'Asie.

