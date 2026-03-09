Ile Maurice: Paul Bérenger - « La réforme électorale bientôt finalisée »

Prenant la parole lors de la cérémonie des National Women Awards 2026, ce dimanche 8 mars au Côte d'Or National Sports Complex, organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, a évoqué la réforme électorale qui devrait être finalisée dans les prochains jours avant d'être présentée au Conseil des ministres. Celle-ci devra, selon lui, permettre davantage de progrès pour les femmes, qui doivent être « au coeur de ce programme ».

Le Premier ministre adjoint a également souligné que, malgré les avancées réalisées, l'égalité reste encore loin d'être atteinte à Maurice. « Il y a eu beaucoup de progrès, mais tout reste à faire », a-t-il déclaré, rappelant que les femmes ne bénéficieraient que de « 64 % des droits ». Il a aussi déploré leur faible représentation dans certaines sphères, notamment au sein du gouvernement et dans le monde des affaires, où seulement 10 % des chefs d'entreprise seraient des femmes.

Paul Bérenger a également évoqué les défis sociaux actuels, notamment la crise liée à la drogue synthétique, estimant que « les femmes sont souvent en première ligne de cette souffrance insupportable ». Il a par ailleurs salué le travail de la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, tout en félicitant les femmes engagées dans la vie politique et publique.