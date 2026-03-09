Ile Maurice: Hondoline Collet-Guillaume & Serk Fam - Un espace féminin pour se soutenir, s'inspirer et se redéfinir

Hondoline Collet-Guillaume rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 200 femmes à Maurice. À travers ses cercles féminins, elle invite les participantes à ralentir, à se reconnecter à elles-mêmes et à retrouver une parole souvent mise de côté.

Son parcours raconte celui d'une quête personnelle devenue mouvement collectif. Dans un monde où tout va vite, elle propose un geste simple : se retrouver. Au coeur de son initiative, Les Ondes de Line et Serk Fam, des femmes se retrouvent régulièrement pour partager, écouter et déposer ce qu'elles portent parfois en silence. Loin des injonctions de performance ou des discours théoriques, ces rencontres se veulent avant tout des espaces d'authenticité.

Aujourd'hui, la communauté qu'elle anime rassemble des femmes, venues de parcours et d'horizons différents, mais réunies par un même besoin : se reconnecter à elles-mêmes. Hondoline Collet Guillaume se décrit comme une «femme aux multiples dimensions» avec un parcours de recherches, de remises en question et de transformations. Avant de fonder son organisme, elle évoluait dans les médias et explorait différentes voies professionnelles pour chercher sa place.

C'est finalement pendant le confinement du Covid-19 que quelque chose bascule. Le ralentissement brutal du monde lui offre un espace inattendu pour l'introspection. Le silence, la méditation et le retour à des pratiques comme le yoga ouvrent une nouvelle perspective. Peu à peu, une idée prend forme : créer un espace où les femmes pourraient se retrouver autrement. «Je me suis rendu compte que les femmes avaient besoin d'un endroit pour se poser, se rencontrer et simplement être elles-mêmes.»

Cette intuition trouve aussi ses racines dans son histoire familiale. Hondoline a grandi entourée de femmes - mères, tantes, cousines - dont elle a observé la force, mais aussi les sacrifices et les silences. Très tôt, elle comprend que beaucoup de femmes avancent en portant le monde, sans toujours avoir un lieu pour déposer leur propre vécu. Les premiers rassemblements naissent ainsi de manière très simple : quelques femmes réunies pour discuter, partager et écouter. Avec le temps, ces rencontres prennent une forme plus structurée et donnent naissance à Serk Fam, qui deviendra l'un des piliers de son travail.

Ces cercles vont s'inscrire dans «une mémoire ancienne, un retour à la manière dont les femmes se rassemblaient avant l'oubli», explique-t-elle. Dans Serk Fam, les participantes sont invitées à se reconnecter à leur corps, à leur intuition et à leurs émotions. Un espace où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. L'objectif estde se délester de ce qui empêche d'être pleinement soi. La nature, le respect des rythmes intérieurs et la parole libre occupent une place centrale dans ces rencontres.

Chaque cercle devient un moment suspendu où les histoires personnelles se croisent et résonnent. Au fil des années, Serk Fam se transformera en une véritable communauté. Les cercles, retraites et rencontres permettent aux femmes de se soutenir, de s'inspirer et parfois de se redéfinir leur rapport à ellesmêmes. Ce travail dépasse largement le simple bien-être individuel. Elle y voit une dynamique collective. «Tout ce que je souhaite profondément, c'est voir les femmes grandir, s'éveiller et se soutenir les unes les autres.»

Dans un contexte où les femmes jonglent souvent entre responsabilités familiales, professionnelles et sociales, ces espaces deviennent des respirations nécessaires pour ralentir, écouter et se recentrer. Hondoline Collet-Guillaume a ainsi transformé une quête personnelle en un projet collectif pour renforcer la solidarité et la conscience entre femmes.