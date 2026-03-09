Ile Maurice: Quatre-Bornes VBC et Oranges terminent en bronze !

Tampon Gecko Volley retient son titre en féminin.

L'équipe féminine du Quatre-Bornes VBC et les garçons d'Oranges Club Sportif d'Amitiés ont décroché la médaille de bronze au 30e Championnat des clubs de la zone 7. Les deux équipes ont remporté le match de classement (3e place) au Palais des Sports de Roche Caïman aux Seychelles, hier.

Les deux représentants de la République de Maurice ont donc terminé leur tournoi sur une note positive. Après avoir manqué de peu la qualification pour la finale, les Quatre-Bornaises ont mis un point d'honneur à ne pas revenir à la maison bredouille. Valentine Paul et ses coéquipières ont saisi l'opportunité face aux Seychelloises de City Ladies qu'elles ont battu en quatre sets. Après avoir concédé le premier, 21-25, les championnes de Maurice se sont bien ressaisies pour enlever les trois suivants, 25-19, 25-12 et 26-24.

De son coté, Oranges Club Sportif d'Amitiés a remporté un match à sens unique face à une formation du Saint-Denis Olympique VB sans doute encore abasourdie par son élimination en demi-finale la veille par la Gendarmerie Nationale de Madagascar. Fabrice Pierre-Louis et ses camarades ont plié l'affaire, 25-16, 25-15 et 25-20, en seulement 1h18 de jeu. Les champions de Rodrigues ont aussi pris leur revanche sur des Dionysiens qui les avaient battu dans le match pour la 3e place l'année dernière à Maurice.

Les champions de Rodrigues d'Oranges Club Sportif d'Amitiés ont, cette fois, battu le Saint-Denis Olympique VB pour prendre la troisième place.

D'autre part, la finale féminine entre le Tampon Gecko Volley et Anse Royale a été très disputée. Si les Seychelloises ont remporté le premier set, 25-23, les Tamponnaises ont répliqué tout de suite (25-19). Anse Royale a de nouveau pris l'avantage (25-14) mais le TGV a égalisé dans la foulée (25-22). Dans le tie-break, Natacha Guermeur et ses camarades se sont montrées solides pour faire la différence, 15-11 et ainsi conservé leur titre de championnes de l'océan Indien. La finale masculine entre le Tampon Gecko Volley et la Gendarmerie Nationale de Madagascar était encore en cours à l'heure ou nous mettions sous presse.

Deux autres matches de classement féminins ont été disputés hier matin. Dans celui comptant pour la 5e place, le Saint-Denis Olympique VB l'a emporté en trois sets face à Squad-X de Madagascar, 30-28, 25-18 et 25-20. Celui pour la 7e place a vu les Malgaches de la Gendarmerie Nationale s'imposer difficilement face à Premium Cobra des Seychelles au tie-break, 20-25, 25-21, 25-12, 20-25 et 15-12.