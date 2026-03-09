Sénégal: Autonomisation économique des femmes dans la dynamique du jubbanti koom - Maïmouna Dièye mobilise 28 milliards 800 millions

En visite dans la région de Matam dans le cadre de la semaine nationale de la femme, visant à renforcer la mobilisation des femmes autour des enjeux d'autonomisation économique, Maimouna Dièye, la ministre de la Famille de l'Action Sociale et des Solidarités, a salué la mobilisation du pôle territorial Nord-est, rendant un vibrant hommage à la capacité de résilience des femmes du Fouta.

Durant la rencontre tenue à Ourossogui qui a réuni les autorités administratives et territoriales, des parlementaires, les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, des centaines d'organisations féminines ainsi que des partenaires techniques et financiers, la ministre a partagé avec les acteurs du contenu du thème principal de la journée de la femme : Droit, Action, Justice pour toutes les Femmes. Un appel à l'action pour des mesures concrètes et hardies en vue d'améliorer les conditions de vie des femmes dans le respect de leurs droits et de leur dignité.

Elle relève que, parallèlement à ce thème, le Sénégal a décidé d'engager la réflexion sur le plan de développement économique et social : « Jubbanti Koom ». Ainsi, le thème national porte sur l'opérationnalisation de ce plan de redressement économique et social qui met les femmes en action à la base.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un plan qui, selon l'autorité, traduit « une ambition forte, visant à redresser notre économie, renforcer notre souveraineté et bâtir une prospérité partagée au bénéfice de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais ». S'inscrivant dans la vision du Président de la République, portée par le Premier ministre, Mme la ministre a relevé l'importance de la pleine participation des femmes dans la dynamique du redressement économique et social du Sénégal.

« Comme nous le savons, il est évident qu'un redressement économique durable ne sera possible sans la pleine participation des femmes. Le développement commence dans les foyers, dans les marchés, dans les champs, dans les ateliers, là où les femmes travaillent chaque journée avec dignité et courage ».

« Les femmes incarnent réellement l'économie et chaque groupement féminin est un levier de transformation. Chaque micro projet porté par une femme est une pierre posée dans l'édifice national. Les solutions locales portées par les femmes sont la force silencieuse du développement économique », assure Maimouna Dièye. Elle a fait savoir que le « Jubbanti Koom » se construira avec les femmes, actrices stratégiques et colonne vertébrale du redressement national.

Défis à relever

Près de 58% des personnes économiquement inactives, dans certaines régions comme Matam, sont des femmes, ce qui traduit l'ampleur des défits liés à leur insertion économique. La région de Matam occupe une place stratégique dans la dynamique de transformation économique au niveau du Sénégal. En plus d'un fort potentiel dans l'élevage et les activités commerciales transfrontalières, les terres irrigables de la vallée du fleuve Sénégal offrent d'importantes opportunités dans la pisciculture, le maraîchage et l'agriculture irriguée.

S'appuyant sur la richesse des ressources naturelles, les femmes de la région qui brillent d'un savoir-faire et d'un génie créateur posent chaque jour les jalons d'un développement durable, nonobstant les nombreux défis auxquels elles font face. Car, malgré leur engagement et le rôle déterminant qu'elles jouent dans les activités agricoles, pastorales et commerciales qui structurent l'économie nationale, les difficultés sont présentes. Avec un taux d'alphabétisation estimé à 24%, loin de la moyenne nationale, elles ont un accès limité à la formation, l'information et aux opportunités économiques.

De l'avis de Maimouna Dièye, ministre de la Famille, de l'Action Sociales et des Solidarités, à ces différents défis, s'ajoutent ceux spécifiques aux femmes entrepreneures. Selon elle, « les difficultés d'accès à la terre restent aussi un obstacle majeur pour les femmes d'engager dans la production agricole. Parallèlement, la faible formalisation de nombreuses organisations de femmes limite aussi leur accès au financement et aux dispositifs publics et privés d'accompagnement. Plusieurs entreprises font face à des contraintes : liées aux emballages, au conditionnement des produits, qui réduisent la compétitivité des initiatives de transformation ».

Face à ces défis, le gouvernement du Sénégal a mis en place, à travers son département ministériel, le programme national d'autonomisation des femmes, d'un montant global de 28 milliards 800 millions de francs Cfa. Selon Mme la ministre, le département qu'elle dirige s'engage à mettre en place des unités productives automatisées pour alléger les charges et les tâches de travail et faciliter le respect des normes de production, faciliter l'accès à des emballages de qualité conformes aux normes , soutenir la transformation et la valorisation des produits locaux, renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et enfin faciliter l'accès aux marchés et l'écoulement des produits...

Renouvelant ainsi l'engagement du MFASS à leur endroit, Maimouna Dièye a exhorté les femmes du Fouta à franchir une nouvelle étape dans la professionnalisation de leurs activités économiques.

Reprise des paiements des bourses de sécurité familiale

Le gouvernement du Sénégal a engagé des réformes importantes visant à renforcer la protection sociale et l'autonomisation économique des populations les plus vulnérables. La bourse de sécurité familiale, l'un des instruments majeurs de la politique nationale de solidarité a connu un arrêt, suscitant ainsi une longue attente des bénéficiaires.

En tournée dans la région de Matam dans le cadre de la caravane de la Semaine nationale de la femme, Maïmouna Dièye, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, a annoncé la reprise de la distribution des bourses de sécurité familiale. Une relance qui intervient après le diagnostic et la restructuration du Registre national unique (RNU), principal outil de ciblage des ménages vulnérables au Sénégal.

« Le dispositif mis en place permet de mieux cibler les interventions publiques qui visent des milliers de familles en leur offrant les possibilités à assurer la scolarisation de leurs enfants, améliorer leur sécurité alimentaire et faire face aux dépenses essentielles », déclare Mme la ministre. Avant d'ajouter que : « la bourse de sécurité s'inscrit désormais dans une approche intégrée qui associe protection sociale, inclusion économique et développement communautaire ».

L'ambition des autorités vise à faire de cet appui un véritable levier d'inclusion, à l'effet une subvention collective apte à offrir aux bénéficiaires les outils pour sortir de la vulnérabilité. Dans la région de Matam, plus de 76 000 ménages sont enregistrés dans le registre national unique.