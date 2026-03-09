Sénégal: Célébration de la journée de la femme - « Nder en action » plaide pour l'inscription du 7 mars dans l'agenda mémoriel

L'association « Nder en Action » a célébré le souvenir du sacrifice des femmes de Nder contre la soumission, l'asservissement et le viol. Dans le cadre des festivités marquant le mois de la femme et à la journée internationale des droits de la femme, l'association a fait un plaidoyer pour que l'évènement soit officiellement inscrit dans l'agenda mémoriel de Sénégal.

En phase avec le thème de la célébration de la journée internationale, les membres de l'association ont choisi cette année, pour la célébration du 7 mars 1820 de sublimer cet élan de courage et de dignité en un levier d'action pour transformer la condition des femmes.

A travers le thème, « Du Jom de Ndeer à l'Action d'aujourd'hui : Justice et Dignité pour TOUTES les femmes du Sénégal », l'association préconise l'action et le souvenir de l'exemplarité de ces femmes de Nder pour libérer les femmes contemporaines et les conduire à l'autonomisation. « ... Depuis 10 ans, "Ndeer En Action" porte ce flambeau. Nous ne nous contentons pas de pleurer ces braves dames; nous transformons leur sacrifice en moteur pour l'émancipation des jeunes filles et l'autonomisation économique des femmes du Sénégal » a dit Mme Bineta Cissé présidente de l'association Nder en action.

A travers ce thème l'association met en exergue, le triptyque, Jom, Justice et Action et Inclusion. Le jom qui au-delà des droits, défend l'honneur des femmes en disant « Non à l'inacceptable ». Dans cette perspective, la justice doit être le bouclier des femmes et des filles face aux violences qui les frappent encore trop souvent, d'où le slogan « Agir, c'est protéger » et enfin l'inclusion pour toutes les femmes. « De la femme rurale de Gnith à l'étudiante de Dakar, de la ménagère de Rufisque à la femme d'affaires, notre combat ne laisse personne au bord de la route » a souligné la présidente de l'association.

Au-delà de cette célébration, l'association Nder en action a réitéré son plaidoyer de voir l'évènement du sacrifice du 7 mars 1820 inscrit dans l'agenda officiel des célébrations mémoriels. Pour Mame Bineta Cissé et ses camarades, cet évènement doit avoir une place plus importante dans l'espace public et même dans les programmes scolaires.

Depuis une dizaine d'années, l'association mène le plaidoyer pour cette inscription. Aujourd'hui les femmes de Nder en action disent se réjouir du fait que leur combat soit entendu par les autorités qui ont, cette année, fait une visite à Gnith dans le cadre de la célébration de la journée de la femme. Un premier pas qui, selon elles, laisse augurer un succès. « ... Nous avons toujours milité pour que cette journée soit officiellement institutionnalisée comme la Journée Nationale de la Femme Sénégalaise, en hommage à ce sacrifice fondateur.

Aujourd'hui, je me réjouis de voir que l'écho de notre plaidoyer a atteint les sommets de l'État. Voir le Ministre de la Femme se rendre aujourd'hui même à Ndeer, dans la commune de Gnith, est une victoire pour notre association » a dit la présidente, signalant que leur association était bien représentée à cette visite pour que « le sacrifice de 1820 sort enfin des oubliettes de l'histoire pour entrer dans le calendrier de la République ».

Mais loin de s'en contenter, l'association entend continuer pour l'éducation, l'autonomisation de la gent féminine et pour l'inscription officielle de cette date dans l'agenda mémoriel. « Tant qu'une jeune fille sera privée d'éducation, tant qu'une femme ne sera pas autonome financièrement, l'esprit de Nder ne sera pas totalement apaisé. Nous continuerons à réclamer cette institutionnalisation officielle, car le Sénégal se doit d'honorer ses propres héroïnes avant de célébrer celles des autres » a promis Mame Bineta Cissé.