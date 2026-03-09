Sénégal: Célébration de la journée du 8 mars à Keur Massar plaidoyer pour la structuration du secteur de la transformation alimentaire

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité s'est rendue à Keur Massar pour rendre hommage aux femmes actives dans le secteur de la transformation alimentaire. La visite s'inscrit dans le cadre du thème de cette année : « Droits, justice et action ».

Représentant la ministre Maïmouna Guèye, Amadou Ba, le ministre de la Culture et de l'artisanat a salué le rôle essentiel que jouent les femmes transformatrices dans l'économie locale et la stabilité des familles. Selon lui, ces femmes, souvent artisanes, contribuent quotidiennement à la prise en charge des dépenses familiales, à la scolarisation des enfants et au maintien de la cohésion sociale dans leurs communautés. Pour lui, parler de droits, de justice et d'action pour les femmes implique également de renforcer leur inclusion économique. Le secteur de la transformation alimentaire, bien que stratégique, reste encore insuffisamment structuré.

« Ce secteur est partagé entre plusieurs ministères et institutions et ne dispose pas encore d'une filière clairement organisée au niveau national », a-t-il expliqué. Cette situation empêche de nombreuses femmes d'obtenir les certifications nécessaires pour commercialiser leurs produits dans les grandes surfaces ou à l'exportation.

Lors de la visite des unités de transformation à Keur Massar, les autorités ont constaté l'engagement et la créativité des femmes actives dans ce secteur. Selon Amadou Ba, la multiplication des unités de transformation pourrait contribuer à réduire significativement la pauvreté dans la zone et créer des centaines d'emplois. Il estime que les futurs États généraux de l'artisanat permettront de mieux structurer la filière de transformation des produits locaux, notamment des céréales, afin de favoriser l'autonomisation économique des femmes.

« L'autonomie financière des femmes est essentielle pour leur permettre de se projeter dans l'avenir et de continuer à soutenir leurs familles », a-t-il souligné. Le ministère prévoit d'associer l'ensemble des acteurs institutionnels et des partenaires au processus de structuration du secteur. L'objectif est de faciliter l'accès au financement, d'améliorer la visibilité des produits transformés et de renforcer leur présence sur les marchés nationaux et internationaux.

Dans cette perspective, les femmes et les groupements d'intérêt économique (GIE) sont encouragés à s'organiser au niveau national afin de créer des fédérations par filière. Une telle organisation permettrait d'obtenir des certifications communes et d'accéder plus facilement aux circuits de distribution modernes, notamment dans les grandes surfaces.

À l'issue de la visite, la délégation a pris l'engagement de soutenir la création de nouvelles unités de transformation dans le département. Le ministère prévoit notamment de solliciter les mairies afin de mettre à disposition des terrains pour l'installation et l'équipement de ces infrastructures. Les autorités se disent convaincues que Keur Massar pourrait devenir un exemple pour d'autres localités du pays en matière de promotion de l'entrepreneuriat féminin et de valorisation des produits locaux.

En conclusion, Amadou Ba a salué l'énergie et la détermination des femmes de la localité, tout en exprimant le souhait que leurs initiatives puissent transformer durablement l'économie locale. Il a également formulé des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal et du continent africain, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan.