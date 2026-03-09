Afrique: Chine - Wang Yi répond à la presse au sujet de la diplomatie de Chef d'État

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a tenu une conférence de presse dimanche en marge de la 4e session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) pour répondre à des questions des journalistes.

Au sujet de la diplomatie de Chef d'État

Wang Yi : Au cours de l'année écoulée, la diplomatie de Chef d'État a inauguré une nouvelle pratique du dialogue et de la coordination entre grands pays, consolidé la nouvelle dynamique du bon voisinage, donné une nouvelle impulsion à la solidarité du Sud global, fait retentir une nouvelle fois le message de la défense de la paix et de la justice et marqué de grands moments historiques.

Sous le pilotage du Président Xi Jinping et avec son engagement personnel, la diplomatie chinoise apporte à ce monde en turbulences la stabilité et la certitude les plus précieuses et est un pilier irremplaçable dans ce monde instable.

Les initiatives et visions importantes avancées par le Président Xi Jinping illustrent sa clairvoyance stratégique et son engagement pour le bien de tous, indiquant la bonne orientation à suivre à notre monde en transformations inédites.

La diplomatie de Chef d'État permettra de promouvoir un développement encore meilleur des relations entre la Chine et le reste du monde et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, de sorte que la nation chinoise apporte une nouvelle contribution à la paix et au développement dans le monde. (Photo : Xinhua)