Sénégal: « JUBBANTI KOOM » - Entre l'ivresse des chiffres et le vertige de la dette

Six mois après son lancement, le Plan de redressement économique et social du Sénégal (PRES) semble afficher des résultats fiscaux flatteurs. Mais derrière la façade des milliards collectés, les fondations restent fragiles. Les chiffres sont là, et ils sont bons.

La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) a engrangé 2 915 milliards de FCFA en 2025 ; les douanes ont dépassé leurs objectifs ; la TVA a bondi de 20 % ; et les immatriculations au NINEA ont progressé de 32 %. Le gouvernement Sonko a de quoi se féliciter. « Jubbanti Koom », à savoir « redresser ensemble », semble tenir ses premières promesses. Mais à y regarder de plus près, on est tenté de poser la question suivante : à qui profite réellement ce redressement ?

Certes, les régies financières ont réalisé un travail remarquable. Élargir l'assiette fiscale aux jeux d'argent, au tabac et aux transactions de mobile money : voilà des mesures qui relèvent du bon sens budgétaire et qui auraient dû être prises bien plus tôt. La digitalisation des procédures douanières et la lutte contre la fraude, elles aussi, produisent des effets tangibles.

Mais cette mobilisation des recettes masque une réalité plus inconfortable. Le service de la dette a dévoré plus de 822 milliards de FCFA au seul premier trimestre 2025, soit une hausse de 24 % en un an. En d'autres termes, l'État collecte davantage, mais rembourse davantage encore. Le robinet s'ouvre d'un côté pendant qu'il coule de l'autre. Le Sénégal affiche fièrement un taux de croissance global de 7,9 % pour l'année. De quoi faire rêver bien des économies africaines.

Sauf que derrière ce chiffre se cache une vérité moins glorieuse : hors hydrocarbures, la croissance tombe à 1,8 %. Ce n'est plus du redressement, c'est de la perfusion. Sangomar, Yakaar-Teranga : ces champs pétroliers et gaziers ont effectivement mis le turbo à l'économie sénégalaise. Mais miser sur les ressources extractives pour construire un modèle de développement, c'est jouer à la roulette russe avec les cours mondiaux. Le Nigeria, le Tchad et la Guinée équatoriale ont tous, à un moment ou à un autre, connu l'ivresse des rentes pétrolières avant d'en subir le contrecoup.

C'est là que le bât blesse vraiment, avec une dette publique consolidée à 132 % du PIB et un déficit réévalué à 14 %, le Sénégal navigue en eaux troubles. Et sans accord opérationnel avec le FMI, l'État est contraint de se financer sur le marché régional de l'UEMOA à des taux avoisinant 7 %, bien au-dessus des conditions concessionnelles que pourraient offrir les bailleurs multilatéraux.

C'est le paradoxe douloureux de la situation : pour se redresser, il faut emprunter ; mais plus on emprunte cher, moins on a de marges pour investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures, c'est-à-dire dans les véritables leviers du développement. Au-delà des tableaux de bord et des courbes ascendantes, il reste une question fondamentale, celle que se pose le citoyen de Dakar, de Ziguinchor ou de Tambacounda : est-ce que ma vie s'améliore ?

Les nouvelles taxes sur le mobile money et les transactions numériques touchent en premier lieu les populations non bancarisées, précisément celles que le plan prétend protéger. Un redressement budgétaire qui se construit sur le dos des plus vulnérables n'est pas un redressement social : c'est un ajustement structurel déguisé. En clair, « Jubbanti Koom » n'est ni un miracle ni un échec. C'est un début honnête, techniquement sérieux, mais encore insuffisant.

Le gouvernement Sonko a montré qu'il pouvait mobiliser des recettes. Il lui reste à démontrer qu'il peut transformer ces recettes en résultats concrets pour les populations, réduire réellement la dépendance à la rente pétrolière et renouer avec le FMI pour alléger le coût de sa dette. La vraie mesure du succès ne se lira pas dans les rapports de la DGID. Elle se lira dans les yeux des Sénégalais.