Congo-Brazzaville: Cnosc - Un nouveau challenge pour Raymond Ibata

Raymond Ibata a été réélu, le 7 mars, président du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc), au cours de l'assemblée générale élective pour cette nouvelle olympiade.

« Ensemble, nous allons profiter de cette période pour faire en sorte que le sport congolais reprenne un peu de l'allure et rentre dans le haut niveau du sport africain pourquoi pas mondial », a déclaré Raymond Ibata, dans son discours. « Nous devons faire le travail que nous devons faire pour aider le sport congolais à aller de l'avant », a-t-il ajouté.

Au cours de l'assemblée générale élective, deux nouvelles figures ont intégré le bureau. Neyl Francis Ata Asiokarah, président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, remplace Pascal Akouala Goelot à la deuxième vice présidence. Alain Fabrice Nzaba Moukimou devient le secrétaire général adjoint en remplacement de Jean Baptiste Ossé, élu quant à lui secrétaire général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autres membres du bureau sortant ont été réélus. André Blaise Bollé conserve son poste de premier vice-président. Françoise Mahoungou et Micheline Okemba ont été réélues respectivement troisième et quatrième vice-présidentes. Bouesse née Jeanne Claudette Makila et Jean Claude Itoua sont respectivement trésorière générale et trésorier général adjoint.

Le renouvellement des instances dirigeantes du Cnosc s'est déroulé en présence du directeur général des sports, Jean Robert Bindelé. Peu avant, le Cnosc a tenu son assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il a fait, entre autres, le point des préparatifs des Jeux africains de la jeunesse de Dakar cette année. Jean-Baptiste Ossé et Françoise Mahoungou ont été désignés les chefs de mission du Congo à ces Jeux. Ils ont donné des informations sur la qualification des athlètes à cette compétition.