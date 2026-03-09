Congo-Brazzaville: Cnosc - Un nouveau challenge pour Raymond Ibata

9 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Raymond Ibata a été réélu, le 7 mars, président du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc), au cours de l'assemblée générale élective pour cette nouvelle olympiade.

« Ensemble, nous allons profiter de cette période pour faire en sorte que le sport congolais reprenne un peu de l'allure et rentre dans le haut niveau du sport africain pourquoi pas mondial », a déclaré Raymond Ibata, dans son discours. « Nous devons faire le travail que nous devons faire pour aider le sport congolais à aller de l'avant », a-t-il ajouté.

Au cours de l'assemblée générale élective, deux nouvelles figures ont intégré le bureau. Neyl Francis Ata Asiokarah, président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, remplace Pascal Akouala Goelot à la deuxième vice présidence. Alain Fabrice Nzaba Moukimou devient le secrétaire général adjoint en remplacement de Jean Baptiste Ossé, élu quant à lui secrétaire général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autres membres du bureau sortant ont été réélus. André Blaise Bollé conserve son poste de premier vice-président. Françoise Mahoungou et Micheline Okemba ont été réélues respectivement troisième et quatrième vice-présidentes. Bouesse née Jeanne Claudette Makila et Jean Claude Itoua sont respectivement trésorière générale et trésorier général adjoint.

Le renouvellement des instances dirigeantes du Cnosc s'est déroulé en présence du directeur général des sports, Jean Robert Bindelé. Peu avant, le Cnosc a tenu son assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il a fait, entre autres, le point des préparatifs des Jeux africains de la jeunesse de Dakar cette année. Jean-Baptiste Ossé et Françoise Mahoungou ont été désignés les chefs de mission du Congo à ces Jeux. Ils ont donné des informations sur la qualification des athlètes à cette compétition.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.