Congo-Brazzaville/Sénégal: Taekwondo - Le pays à Dakar avant les Jeux olympiques de la jeunesse

La délégation congolaise de taekwondo a mis le cap sur Dakar, au Sénégal, le 7 mars. Entre perfectionnement technique et ambition olympique, l'élite nationale se prépare à briller sur la scène internationale.

Le taekwondo congolais franchit une nouvelle étape décisive. Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus en octobre prochain, la World taekwondo a lancé ce mois de mars un camp d'entraînement de haut niveau à Dakar. Ce rendez-vous stratégique vise à renforcer les capacités tactiques des athlètes et entraîneurs du continent africain.

C'est dans cette dynamique que l'athlète Nichelvie Mbaya, figure montante des Diables rouges, et le coach Floris Bazebizonza se sont envolés le 7 mars depuis l'aéroport international Maya-Maya pour le Sénégal. Durant dix jours, ils seront en immersion totale pour affiner leurs stratégies de combat. « Je compte bien assimiler toutes les connaissances partagées afin de ramener la médaille d'or aux prochains Jeux de la jeunesse », a confié Nichelvie Mbaya avec détermination avant son embarquement.

Une expertise technique certifiée au plus haut niveau mondial

Au-delà de ce stage de préparation, la Fédération a tenu à saluer une avancée majeure pour l'encadrement technique national. Les coachs nationaux Floris Olivier Bazebizonza et Christian Olivier Mananga viennent officiellement d'obtenir leur certification Level 2 de la World taekwondo.

Auparavant détenteurs du Level 1, les deux techniciens ont validé ce grade qui représente, à ce jour, la plus haute distinction de coaching reconnue par les instances internationales. Cette certification est une véritable clé pour le sport congolais. Elle autorise désormais ces coachs à diriger les athlètes sur l'intégralité du circuit mondial, incluant les Grands Prix, les championnats du monde et les Jeux olympiques.

Pour le coach Floris Bazebizonza, le camp de Dakar tombe à point nommé pour mettre en pratique cette nouvelle expertise. La montée en compétence garantit aux athlètes congolais un encadrement conforme aux dernières évolutions tactiques et réglementaires du taekwondo moderne. À quelques mois des échéances d'octobre, le message de la Fédération est clair : l'heure est au travail intensif pour viser les podiums internationaux.