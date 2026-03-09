Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - Denis Sassou N'Guesso partage sa vision avec la gent féminine

Arrivé à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette où il a tenu un méga meeting le 8 mars, le président-candidat, Denis Sassou N'Guesso, a échangé avec un échantillon de femmes congolaises pour leur partager sa vision du pays.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la 116e Journée internationale des droits des femmes placée cette année sur le thème international « Droits, justice, action. Pour toutes les femmes et filles », l'échange s'est voulu franc et direct autour des questions liées à l'autonomisation et à l'émancipation de la femme, à la lutte contre la préservation de l'environnement et bien d'autres. En République du Congo, en raison du contexte national particulier marqué par la tenue de l'élection présidentielle, le thème choisi a été « Ensemble pour un nouveau pacte social avec les femmes du Congo et leur futur président ».

Un thème qui met un accent particulier sur l'autonomisation économique des femmes, la reconnaissance de l'économie informelle comme un levier de développement et l'engagement politique de la femme pour la prospérité nationale.

Très engagé dans la préservation de l'environnement, le président-candidat a invité les femmes congolaises à se mobiliser davantage pour la cause climatique en participant activement au reboisement des collines dégradées des grandes villes du pays afin de les préserver des érosions. Denis Sassou N'Guesso a également rappelé aux femmes la nécessité de s'approprier la loi Mouebara en vue de leur autonomisation. Le chef de l'Etat sortant a rassuré, par ailleurs, cette délégation que les politiques étaient menées dans plusieurs domaines, surtout dans le secteur de l'électricité et de l'eau où des réformes sont en cours, en vue de l'amélioration de la qualité du produit.

Les femmes ont profité de cette occasion pour exprimer leurs préoccupations au candidat de la Majorité présidentielle qui les a promis la prise en compte de leurs aspirations dans le nouveau quinquennat, une fois réélu. « Nous avons eu le privilège de venir rencontrer le président-candidat en ce jour marquant la 116e Journée internationale des droits des femmes et nous nous sommes rendu compte que nous étions en face d'une personnalité qui a vraiment une parfaite connaissance des dossiers concernant le pays.

Nous avons abordé des préoccupations liées au réseau router, au transport des marchandises des femmes qui travaillent beaucoup au niveau de l'hinterland. Nous avons également évoqué les changements climatiques, la situation liée aux femmes qui aspirent aujourd'hui à des très grands postes, il a trouvé des réponses adéquates. Le président-candidat nous a même proposé le planting de certaines espèces qui puissent participer à la préservation de l'environnement », a expliqué Esther Bikoumou à l'issue des échanges avec Denis Sassou N'Guesso.

Décoré du « Prix de la masculinité positive » par le Réseau des femmes leaders africaines le 30 septembre 2023 pour son implication dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité des genres, Denis Sassou N'Guesso a demandé aux Congolaises d'oeuvrer pour l'application des textes existants. « Nous avons parlé, en effet, des femmes cadres, il nous a donné des exemples, il nous a dit que le travail était encore en train d'être fait et que pour ce prochain mandat, il va continuer à soutenir les femmes.

Le président nous a rappelé que nous avons une loi, la loi Mouebara, qui est là pour nous aider à combattre les réalités des femmes en République du Congo. C'est une façon de nous montrer une fois de plus que nous les femmes, nous comptons pour notre président et en particulier les jeunes », a commenté une autre participante.