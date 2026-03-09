Congo-Brazzaville: Campagne électorale - Denis Sassou N'Guesso rend hommage au « combattant de première ligne » Firmin Ayessa

9 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

L'un des temps forts du méga meeting du président-candidat Denis Sassou N'Guesso le 8 mars à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, a été la minute de silence observée en mémoire de l'ancien ministre d'Etat, Firmin Ayessa, décédé le 17 février dernier à Istanbul, en Turquie.

Devant des foules en liesse venues recevoir les dernières consignes de vote comptant pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, le président sortant a rendu hommage à son ancien collaborateur qu'il a qualifié de combattant de première ligne. « Firmin Ayessa avait même été directeur de campagne, c'était un fidèle, un homme qui marchait droit. Il nous a quittés, il y a une vingtaine de jours, alors qu'en temps normal, il serait ici en première ligne comme toujours.

Alors il nous a quittés et nous poursuivrons le combat, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence en mémoire du camarde Firmin Ayessa, le combattant », a demandé Denis Sassou N'Guesso avant de s'adresser à la foule.

Notons que le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a été membre du bureau politique du Parti congolais du travail et commissaire politique de ce parti auprès de la fédération de Pointe-Noire. Dans le cadre de l'élection du président de la République des 12 et 15 mars, il avait été nommé conseiller spécial du candidat Denis Sassou N'Guesso et directeur local de campagne à Makoua, dans le département de la Cuvette.

