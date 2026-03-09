Congo-Brazzaville: Journée africaine de l'environnement 2026 - L'île Maurice et le pays veulent renforcer leur diplomatie climatique

Le 3 mars dernier, à l'occasion de la Journée africaine de l'environnement ou Journée Wangari-Maathai, le gouvernement de la République de Maurice et l'ambassade de la République du Congo dans ce pays, représentée par son ambassadeur, Serge Bounda, ont organisé un événement de reboisement d'envergure à Pointe Canon, marquant une étape majeure dans la coopération environnementale et le renforcement de la diplomatie climatique entre les deux pays.

L'opération avait pour objectif d'unir les forces en vue de restaurer les écosystèmes et promouvoir la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts. Elle était placée sous le très haut patronage de Navinchandra Ramgoolam, Premier ministre de la République de Maurice, et sous le double parrainage de Dhananjay Ritish Rameul, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international de Maurice, et Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, réunissant autorités gouvernementales, corps diplomatique, organisations internationales, secteur privé, écoles et communautés locales.

Au coeur de Pointe Canon, 1500 arbres ont été plantés afin de contribuer activement à la restauration des écosystèmes forestiers mauriciens, aujourd'hui fragilisés par les effets du changement climatique et la dégradation environnementale. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le ministère mauricien de l'Agro-Industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche, et s'est inscrit dans une dynamique de partenariat public-privé.

Sa réalisation porte sur une vision commune portée au plus haut niveau. Elle concrétise la vision partagée de vouloir honorer l'héritage de Wangari Maathai, Prix Nobel de la paix 2004, et ambassadrice itinérante des forêts du bassin du Congo, célèbre pour avoir planté des millions d'arbres et pour son engagement exceptionnel en faveur des forêts africaines.

C'est depuis 2012, à l'initiative conjointe du Congo, du Kenya et de l'Union africaine, que se célèbre, chaque 3 mars, la Journée africaine de l'environnement ou Journée Wangari-Maathai, consacrant ainsi l'environnement comme pilier du développement durable du continent.

Il s'agit d'un engagement aligné sur les grandes ambitions internationales qui contribue également à améliorer le bilan carbone des institutions co-organisatrices et à mobiliser de nouveaux partenaires techniques et financiers pour des initiatives environnementales durables.

À travers cette action concrète, l'ambassade de la République du Congo à Maurice a affirmé sa volonté de contribuer activement à la transition écologique de l'île, tout en renforçant les liens stratégiques entre les deux nations.

Cette célébration du 3 mars 2026 ne sera pas seulement un geste symbolique : elle constituera un engagement tangible en faveur des générations futures, positionnant Maurice comme un modèle régional d'économie verte et de résilience climatique.

Wangari Maathai était une femme qui parlait aux arbres et que les arbres, en retour, ont élevée au rang de symbole universel. Première femme africaine à avoir reçu le Prix Nobel de la paix en 2004, fondatrice du Green Belt Movement, elle nous a laissé bien plus qu'un mouvement : elle nous a laissé une méthode ! Planter un arbre, disait-elle, c'est planter les graines de la paix et de l'espoir. En 2012, l'Union africaine a inscrit son nom dans le calendrier du continent en désignant cette journée en son honneur.

Sa leçon était simple, mais profonde : face à l'immensité de la crise, il ne faut pas attendre que tout soit possible pour commencer. Il faut commencer pour que tout devienne possible. C'est dans cet esprit que nous nous tenons ici aujourd'hui, les mains dans la terre.