Congo-Brazzaville: Campagne électorale de DSN - Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia à la conquête de l'électorat d'Ongogni

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso (DSN) à Ongogni, dans le département de la Nkéni-Alima, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, poursuit ses descentes de proximité sur le terrain.

Le député de la circonscription électorale d'Ongogni était à la conquête de l'électorat du marché forain de Lessanga, avant de mettre le cap sur l'axe Okayi-Endolo. En effet, au marché de Lessanga, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a appelé les vendeurs et acheteurs à voter massivement por le candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, le 15 mars.

« Nous sommes en période de campagne, cela a été aussi l'occasion pour moi de leur rappeler que le 15 mars, ils doivent faire ce devoir civique qui consiste à voter le candidat Denis Sassou N'Guesso. Je sais déjà qu'ici il n'y a aucune ambiguïté, notre candidat va passer à 100 %, la terre de Lessanga est un fief de Denis Sassou N'Guesso, un fief du Parti congolais du travail », a rappelé le directeur local de campagne. Ngollo Ehourossia a également incité les habitants de Kana à porter leur choix sur Denis Sassou N'Guesso.

Satisfaits de la bonne évolution des travaux d'aménagement de la route Inkouélé-Ongogni-Lessanga, les habitants de cette localité ont promis de contribuer activement à la réélection de Denis Sassou N'Guesso dès le premier tour, afin, ont-ils dit, de lui permettre de bitumer cette voie d'intérêt économique. Accompagné de son adjoint, Jean Périclès Gakosso, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a aussi parcouru les villages situés sur l'axe Okayi-Endolo, conviant les habitants des villages Essami, Obilambomo, Endolo, Ndongo, Konosso 1 et 2 à voter massivement pour le candidat de la Majorité présidentielle.

« Nous avons visité près de dix villages aujourd'hui sur l'axe Okayi-Endolo. Il était question pour nous de faire cette campagne de proximité pour porter le message du candidat Denis Sassou N'Guesso qui est ici en terre conquise, parce que c'est un fils qui a beaucoup fait dans ce village », a-t-il déclaré, visiblement satisfait.

Un message bien reçu par les habitants. « Le 15 mars dès 10 heures, dans notre axe, le président Sassou, le très grand camarade, doit passer dès le premier tour. Ce sont tous les habitants d'Endolo qui vont voter 100% le président Denis Sassou N'Guesso, il n'y aura pas d'abstention ni de bulletin nul», a promis un électeur du village Endolo.

Notons que cette campagne de proximité se poursuit dans d'autres localités de la circonscription électorale d'Ongogni.