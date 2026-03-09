Maroc: Dans la Maison de maternité du village d'Anzi à Tiznit, Fatima Anrour incarne espoir et détermination

Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des femmes, une occasion de réaffirmer la reconnaissance et l'appréciation du rôle des femmes dans la construction des sociétés et la création du changement.

Nombreuses sont les femmes qui, humblement, apportent par leurs actions une profonde contribution à la vie d'autrui. C'est le cas de Fatima Anrour à Dar Al Oumouma (Maison de maternité) du village d'Anzi, dans la province de Tiznit. Une femme remarquable qui consacre son temps et ses compétences au service des mères et des enfants en situation difficile.

La mission de Fatima Anrour ne se limite pas à la gestion d'une institution sociale, elle s'est engagée dans une véritable mission humanitaire fondée sur l'inclusion, le soutien et l'espoir. Elle accueille les femmes ayant besoin d'un accompagnement psychologique et social, offrant à chacune un espace sûr propice à un nouveau départ.

Dans son travail inlassable, Fatima s'attache à créer un environnement de respect et de solidarité, convaincue que l'autonomisation commence par l'écoute et le soutien moral, bien avant toute aide matérielle.

La directrice de la maternité, ouverte en 2020 grâce au soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), confie à la MAP que le 8 mars n'est pas une simple célébration ponctuelle, mais un appel renouvelé à renforcer la place des femmes et à les soutenir dans divers domaines, notamment sur les plans social et humain.

Elle a insisté sur le fait que la Journée internationale des femmes est l'occasion de réfléchir au rôle des femmes, relevant que leur autonomisation commence par un soutien psychologique et social, un aspect sur lequel la maternité travaille quotidiennement.

Mme Anrourh estime qu'en cette journée internationale, les voix s'élèvent pour célébrer les réalisations des femmes à travers le monde, mais qu'à la maternité, la célébration revêt une signification particulière. Selon elle, c'est " une célébration de la patience, de la force tranquille et du don désintéressé".

Parmi ses responsabilités, la directrice du centre a indiqué que son travail consiste notamment à fournir aux femmes enceintes des environs et des villages un accès aux soins de santé, ainsi qu'à les soutenir et les accompagner avant, pendant et après l'accouchement.

De plus, ces initiatives visent à promouvoir et à améliorer la santé maternelle et infantile, à soutenir le développement des enfants durant leurs premiers jours et à étendre les services de santé communautaires, avec pour objectif de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile.

Mme Anorour poursuit activement des formations et en tire profit. Elle participe également à des séminaires organisés dans les domaines social et humanitaire, afin d'échanger avec d'autres acteurs de ce secteur.

Le parcours de cette femme demeure un exemple vivant que le leadership ne se mesure pas aux tâches ou aux postes occupés, mais à la capacité d'une personne à faire une réelle différence dans la vie des autres.

Dans chaque sourire d'enfant, dans chaque pas que fait une mère vers un avenir meilleur, se révèle, selon elle, le véritable sens du don, incarné par cette journée.

Ainsi, le 8 mars demeure l'occasion de reconnaître les efforts des femmes qui travaillent avec diligence dans l'ombre, créant de l'espoir et affirmant que les femmes demeurent un pilier fondamental dans la construction d'une société plus compatissante et inclusive.