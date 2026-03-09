Congo-Kinshasa: Stabilité des prix des denrées alimentaires en ce mois de Ramadan à Kindu

En ce mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité sont restés stables sur les différents marchés de la ville de Kindu, dans la province du Maniema.

Il s'agit notamment des bananes, patates douces, maniocs, arachides et du sucre, des denrées essentielles pour la préparation de l'IFTAR, le repas qui permet aux fidèles musulmans de rompre le jeûne au coucher du soleil.

Selon plusieurs femmes musulmanes interrogées, contrairement aux années précédentes où presque tous les produits alimentaires connaissaient une forte hausse cette année marque une exception.

Les prix n'ont pas augmenté, ce qui soulage les ménages.

Sur les marchés de Kindu, cette stabilité est accueillie avec satisfaction.

Les femmes affirment ne rencontrer aucune difficulté pour préparer l'IFTAR.

« Nous remercions Dieu pour sa grâce et sa bénédiction. Après la prière d'Idjuma, nous achetons les maniocs, les bananes, les arachides pour mettre dans le Foutari. On achète encore la farine de maïs et du sucre pour faire la bouillie », a témoigné l'une d'elles.

Le mois de Ramadan reste un moment de générosité, de compassion et de dévotion, transformant la faim en empathie et en partage.

Chaque soir, après la prière, les fidèles musulmans, assis sur des nattes, communient et partagent le repas avec tous, dans une atmosphère de fraternité.