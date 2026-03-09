Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Interruption du match Mazembe-Lupopo à la des tensions au stade Kamalondo

Le derby lushois de ce dimanche 8 mars entre le TP. Mazembe et le FC Lupopo n'a pas connu de fin normale au stade de Kamalondo, à Lubumbashi, comptant pour le groupe A du championnat national de football (LINAFOOT).

Les officiels ont quitté le terrain et le match a été arrêté à la première mi-temps sans se reprendre alors le marquoir du stade affichait le score de zéro but partout. Les raisons de cet incident ne sont pas encore connues, mais avant le coup d'envoi, les vidéos rendues publiques ont montré les supporters d'un club en train de casser des sièges du stade, provoquant la colère des fans de l'équipe adverse.

Le choc tant attendu du championnat national entre le Tout puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo n'a pas tenu ses promesses. En cause, les supporters de deux clubs rivaux ont livré un spectacle anti sportif dans l'enceinte du Stade Kamalondo avant et pendant la première période.

D'abord avant le début du match, les supporters des corbeaux et ceux des cheminots se sont livrés à une bataille intense causant la destruction de plusieurs biens de ce cercle sportif, avant de poursuivre leurs affrontements pendant la pause (0-0).

Sur les images authentiques largement diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit des supporters envahis la pelouse après des tensions autour des poteaux des deux camps. Chaises cassées, gaz lacrymogènes utilisés par la police pour disperser la foule.

Dans le groupe B, New Jack a surpris le FC les Aigles du Congo au Stade Tata Raphaël sur un score étriqué de 1 but à 0. L'actuel classement de la linafoot se présente comme suit :

Groupe A

1. TP Mazembe (55 pts)

2. FC Saint Eloi Lupopo (45 pts)

3. AS Simba (44 pts)

4. CS Don Bosco (39 pts)

5. FC Lubumbashi Sport (34 pts)

6. FC Blessing (33 pts)

7. CS Manika (32 pts)

8. AS Saint Luc (32 pts)

9. FC Tanganyika (29 pts)

10. US Tshinkunku (28 pts)

11. Sanga Balende (27 pts)

12. AS New Soger (26 pts)

13.AS Malole (26 pts)

14.JSG Bazano (25 pts)

15. FC Tshikas (22 pts)

16. US Panda B52 (13 pts)

Groupe B

1.FC Les Aigles du Congo (40 pts)

2.AS Vita club (37 pts)

3.AS Maniema Union (36 pts)

4.AS Dauphin Noir (34 pts)

5.FC Céleste (29pts)

6.AC Rangers (26 pts)

7.New Jac FC (26 pts)

8.FC Étoile du Kivu (23 pts)

9.AF Anges verts (20 pts)

10.FC MK (19 pts)

11.FC Renaissance (18 pts)

12.OC Renaissnce du Congo (18 pts)

13.OC Bukavu Dawa (10 pts) 14.Dcmp (2 pts)