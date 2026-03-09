Congo-Kinshasa: Projet Rocades - La commission d'expropriation sensibilise les riverains de l'avenue Ndjoku à Kinshasa

La commission interministérielle en charge de l'expropriation dans le cadre du Projet des Rocades de Kinshasa a entamé, samedi 7 mars, une campagne de sensibilisation des habitants de l'avenue Ndjoku, dans la commune de Kimbanseke.

A travers cette sensibilisation, la commission entend :

confirmer le passage en 2x2 voies de la route menant à l'aéroport international de N'Djili via l'avenue Ndjoku ;

présenter la procédure d'expropriation ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

rappeler les préalables nécessaires à la négociation avec la Commission ;

annoncer le démarrage du processus de démolition pour les personnes déjà indemnisées ;

rassurer les personnes affectées par le projet (PAPs) encore en attente de paiement.

Les délégués du coordonnateur de la commission, Georges Koshi Gimeya, ont réuni les riverains à l'Église Bisengo Mwambe, située au PK33 du projet.

Ils ont rappelé l'importance de boucler ce projet d'ici fin 2027, ce qui impose d'accélérer la libération de l'emprise routière sur l'avenue Ndjoku, axe stratégique qui marque la sortie de la rocade vers l'aéroport de Ndjili.

Ce dimanche 8 mars, une deuxième séance de sensibilisation a eu lieu à l'Église Boswa, au PK42, à environ 300 mètres de la sortie Ndjoku.

De leur côté, les riverains ont salué le projet et affirmé être prêts à collaborer. Ils demandent toutefois à être indemnisés correctement et dans un délai raisonnable avant de céder leurs propriétés.

Lancé le 22 juin 2024 par le président Félix Tshisekedi, le Projet des Rocades de Kinshasa vise à construire une voie circulaire autour de la capitale.