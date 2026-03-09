Sénégal: Le personnel féminin d'un établissement financier marque le 8 mars aux côtés des femmes détenues

Le personnel féminin de la Banque de l'habitat du Sénégal (BHS) a marqué sa solidarité, dimanche, à l'endroit des femmes détenues à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes en leur octroyant des dons composés essentiellement de denrées alimentaires et de produits d'hygiène, a constaté l'APS.

"Les dons sont essentiellement constitués de produits alimentaires, de produits d'hygiène, de produits cosmétiques, de sous-vêtements. Bref, des produits dont les femmes auront besoin pour mener leurs activités de réinsertion", a déclaré Émilie Dacosta, cheffe de département qualité et RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise) à la BHS lors de la cérémonie.

Au-delà de l'aspect symbolique de cette rencontre centrée sur le thème : "Droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles", l'initiative se veut un message fort de solidarité, a-t-elle souligné, relevant que les détenues restent "des membres à part entière de la société et méritent d'être accompagnées dans leur processus de réinsertion".

"Nous espérons que ces dons leur seront d'un grand réconfort et permettront de leur donner plus de confiance et les encourager à avoir plus de confiance en l'avenir", a dit Mme Dacosta.