Sénégal: L'affiche officielle de la 34e édition du Festival international de Jazz dévoilée

Saint-Louis — L'association Saint-Louis Jazz a dévoilé, dimanche soir, à travers ses réseaux sociaux l'affiche officielle de la 34-ème édition du Festival international de Jazz prévue du 13 au 17 mai prochain.

"Rendez-vous du 13 au 17 mai 2026 pour cinq jours de concerts, jam sessions, masterclass, foires, rencontres et moments de convivialité au coeur de la ville de Saint-Louis", ajoute la même source sans autre précision sur les artistes conviés.

L'affiche de cette édition est signée par l'artiste plasticien Baye Mballo Kébé. "Elle met en valeur trois symboles forts de notre chère ville : le Pont Faidherbe, les briques rouges de l'ancien Ndar et un trompettiste, célébrant ainsi l'identité, la culture et l'esprit jazz de Saint-Louis, indique l'association Saint-Louis Jazz".

Organisé depuis 1992, ce festival de musique est l'un des évènements phares de l'agenda culturel sénégalais. Depuis 2016, il figure dans le catalogue des plus importants festivals de jazz du monde, selon l'association Saint-Louis Jazz.

Plus de 250 musiciens, dont le Camerounais Manu Dibango (1933-2020), le Maliens Ali Farka Touré (1939-2006) et Cheick Tidiane Seck, l'Autrichien Joe Zawinul (1932-2007), les Américains Lucky Peterson (1964-2020), Randy Weston (1926-2018), Elvin Jones (1927-2004) et Marcus Miller, les Sénégalais de l'Orchestra Baobab, Cheikh Lô, Alune Wane, Baaba Maal, Awa Ly, Youssou Ndour et Hervé Samb, et d'autres musiciens célèbres, ont contribué à sa notoriété.