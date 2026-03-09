Tunisie: La Marsa - 35 ans de prison pour un trafiquant de drogue dans le milieu scolaire

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un trafiquant de drogue opérant dans des établissements scolaires de la Marsa et dans la capitale à 35 ans de prison.

L'accusé faisait l'objet de poursuites pour appartenance à un réseau de trafic de drogue ainsi que pour possession et détention de stupéfiants en vue de leur commercialisation. Selon le dossier de l'affaire, 28 plaques de cannabis ont été saisies dans la maison du suspect à la Marsa, ainsi que des quantités de cocaïne.

 

