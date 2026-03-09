Tunisie: Météo - Alerte jaune dans 23 gouvernorats

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

À partir de cet après-midi, le temps sera marqué par des pluies éparses et temporairement orageuses dans les régions de l'Est, puis elles s'étendront progressivement aux autres régions, devenant parfois abondantes en fin d'après-midi et au début de la nuit, notamment dans les gouvernorats de Zaghouan, Siliana et Le Kef, puis plus tard dans ceux de Gafsa, Sidi Bouzid, Sfax et Gabès.

Selon le bulletin de suivi de l'Institut National de la Météorologie, les cumuls les plus élevés devraient varier entre 20 et 40 millimètres, avec des chutes de grêle et des rafales de vent lors des passages des nuages orageux.

L'Institut National de la Météorologie a attribué le niveau de vigilance jaune à l'ensemble des gouvernorats du pays, à l'exception de celui de Tataouine. L'institut recommande une prudence particulière lors de toute activité dépendant de l'évolution des conditions météorologiques.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.