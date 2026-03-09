Tunisie: Météo - Alerte jaune dans 23 gouvernorats

À partir de cet après-midi, le temps sera marqué par des pluies éparses et temporairement orageuses dans les régions de l'Est, puis elles s'étendront progressivement aux autres régions, devenant parfois abondantes en fin d'après-midi et au début de la nuit, notamment dans les gouvernorats de Zaghouan, Siliana et Le Kef, puis plus tard dans ceux de Gafsa, Sidi Bouzid, Sfax et Gabès.

Selon le bulletin de suivi de l'Institut National de la Météorologie, les cumuls les plus élevés devraient varier entre 20 et 40 millimètres, avec des chutes de grêle et des rafales de vent lors des passages des nuages orageux.

L'Institut National de la Météorologie a attribué le niveau de vigilance jaune à l'ensemble des gouvernorats du pays, à l'exception de celui de Tataouine. L'institut recommande une prudence particulière lors de toute activité dépendant de l'évolution des conditions météorologiques.