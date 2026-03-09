Tunisie: Pluies orageuses localement fortes attendues

La Tunisie connaîtra ce lundi des conditions météorologiques instables marquées par des pluies parfois orageuses et une baisse des températures, selon les prévisions publiées sur le site officiel de l'Institut national de la météorologie.

Dans la matinée, un brouillard local est attendu sur les régions du nord. Des pluies éparses toucheront d'abord les côtes est avant de s'étendre progressivement, dans l'après-midi, au reste du nord et du centre, puis localement au sud. Ces précipitations pourront être temporairement orageuses et parfois localement abondantes.

Le vent soufflera du nord-est. Il sera relativement fort, voire localement fort près des côtes est et dans le sud, tandis qu'il restera faible à modéré dans les autres régions.

En mer, l'état sera agité à très agité sur la plupart des côtes, notamment sur le littoral est, et agité à peu agité sur les côtes nord.

Côté températures, une baisse est attendue. Les maximales varieront entre 15 et 20 degrés dans le nord, le centre et localement le sud, et entre 20 et 24 degrés dans le sud-ouest et l'extrême sud.