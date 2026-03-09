Tunisie: Pluies orageuses localement fortes attendues

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie connaîtra ce lundi des conditions météorologiques instables marquées par des pluies parfois orageuses et une baisse des températures, selon les prévisions publiées sur le site officiel de l'Institut national de la météorologie.

Dans la matinée, un brouillard local est attendu sur les régions du nord. Des pluies éparses toucheront d'abord les côtes est avant de s'étendre progressivement, dans l'après-midi, au reste du nord et du centre, puis localement au sud. Ces précipitations pourront être temporairement orageuses et parfois localement abondantes.

Le vent soufflera du nord-est. Il sera relativement fort, voire localement fort près des côtes est et dans le sud, tandis qu'il restera faible à modéré dans les autres régions.

En mer, l'état sera agité à très agité sur la plupart des côtes, notamment sur le littoral est, et agité à peu agité sur les côtes nord.

Côté températures, une baisse est attendue. Les maximales varieront entre 15 et 20 degrés dans le nord, le centre et localement le sud, et entre 20 et 24 degrés dans le sud-ouest et l'extrême sud.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.