Tunisie: Campagne de solidarité pour les Villages d'Enfants SOS - 320 mille dinars de dons collectés

La campagne de solidarité organisée dimanche par l'Association tunisienne des Villages d'Enfants SOS, dans le cadre de son initiative annuelle du mois de Ramadan, a permis de collecter 320 mille dinars de dons.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi 9 mars 2026 le directeur du Village d'Enfants SOS de Gammarth, Rami Ben Salah.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale Tunisienne, le responsable a rappelé que cette journée portes ouvertes, organisée sous le slogan « En Ramadan, votre générosité porte ses fruits », a concerné quatre villages d'enfants : ceux de Gammarth, Siliana, El Mahres et Akouda.

Rami Ben Salah a salué les dons recueillis par l'Association tunisienne des Villages d'Enfants SOS, qualifiant ce résultat de « respectable ». Il a souligné que le soutien matériel et moral apporté à ces villages constitue un encouragement important pour poursuivre leur mission sociale.

, rappelant, par ailleurs, le lancement de l'initiative « panier digital » à l'occasion du mois de Ramadan.