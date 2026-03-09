Tunisie: Campagne de solidarité pour les Villages d'Enfants SOS - 320 mille dinars de dons collectés

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La campagne de solidarité organisée dimanche par l'Association tunisienne des Villages d'Enfants SOS, dans le cadre de son initiative annuelle du mois de Ramadan, a permis de collecter 320 mille dinars de dons.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi 9 mars 2026 le directeur du Village d'Enfants SOS de Gammarth, Rami Ben Salah.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale Tunisienne, le responsable a rappelé que cette journée portes ouvertes, organisée sous le slogan « En Ramadan, votre générosité porte ses fruits », a concerné quatre villages d'enfants : ceux de Gammarth, Siliana, El Mahres et Akouda.

Rami Ben Salah a salué les dons recueillis par l'Association tunisienne des Villages d'Enfants SOS, qualifiant ce résultat de « respectable ». Il a souligné que le soutien matériel et moral apporté à ces villages constitue un encouragement important pour poursuivre leur mission sociale.

, rappelant, par ailleurs, le lancement de l'initiative « panier digital » à l'occasion du mois de Ramadan.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.