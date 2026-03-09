Tunisie: Ramadan - Plus de 200 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation saisies

Les contrôles sanitaires se sont multipliés durant le mois de Ramadan en Tunisie. L'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires a annoncé avoir intensifié ses campagnes d'inspection dans tout le pays afin de garantir la sécurité des consommateurs et prévenir les risques liés à la consommation de produits alimentaires non conformes.

Selon les données publiées par l'instance, plus de 7 500 opérations de contrôle ont été menées au cours de la première moitié du mois de Ramadan. Ces inspections ont concerné plus de 6 000 commerces, restaurants et établissements alimentaires à travers différentes régions.

Les équipes de contrôle ont également procédé à des analyses en laboratoire sur plusieurs produits suspects afin de vérifier leur conformité aux normes sanitaires.

Les campagnes de contrôle ont permis la saisie et la destruction de plus de 200 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation. Les autorités ont également ordonné la fermeture de 32 commerces pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire.

Les produits saisis comprennent notamment des fruits secs, des poissons et produits de la mer, des fruits et légumes, du lait et ses dérivés, des pickles ainsi que certaines pâtisseries et ingrédients utilisés dans leur préparation.

Des infractions liées à l'hygiène et au stockage

Les inspections ont révélé plusieurs infractions graves, parmi lesquelles la présence d'insectes ou de traces de rongeurs, des moisissures, des produits périmés ou encore des conditions de stockage non conformes aux normes sanitaires.

Appel à la vigilance des consommateurs

Face à ces risques, les autorités appellent les citoyens à faire preuve de vigilance en privilégiant les commerces fiables et en vérifiant systématiquement la date de péremption et l'état des produits alimentaires.

Elles recommandent également d'éviter les produits vendus dans les circuits informels ou d'origine inconnue.

Un numéro vert (80106977) a été mis à la disposition du public pour signaler toute infraction ou pratique mettant en danger la sécurité alimentaire.

Les autorités rappellent enfin que la sécurité alimentaire est une responsabilité collective, appelant commerçants et consommateurs à respecter les règles d'hygiène afin de garantir un Ramadan sain et sans risques.