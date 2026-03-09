Tunisie: L'hôpital régional Hedi Jaballah de Tozeur - Le service d'obstétrique-gynécologie obtient le statut universitaire

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le service d'obstétrique-gynécologie de l'hôpital régional Hedi Jaballah de Tozeur a obtenu, depuis le 6 mars 2026, le statut de service universitaire pour rejoindre le reste des services universitaires dans cet établissement hospitalier, a indiqué le directeur régional de la santé, Abderrazak Lamouchi, dans une déclaration à l'agence TAP.

D'après le responsable, cette décision du ministère de la Santé fait suite à plusieurs indicateurs positifs observés au sein du service, notamment le fait qu'il couvre l'ensemble du gouvernorat avec la présence de quatre médecins spécialistes, exerçant sous la direction d'un maître de conférences.

« Ce nouveau statut permettra d'améliorer les prestations de santé au sein de ce service et de faire de l'hôpital régional de Tozeur une destination pour les médecins résidents spécialistes en obstétrique-gynécologie pour passer leurs internats », a-t-il noté.

Le même service sera renforcé, a-t-il ajouté, par des équipements et des ressources humaines et sera ouvert à la formation continue, ce qui permettra d'améliorer les prestations de santé présentées aux citoyens.

 

