Tunisie: Clôture de la 24e édition du Festival de la chanson tunisienne - La chanteuse Najoua Omar remporte le premier prix

Le palmarès de la 24ème édition du Festival de la chanson tunisienne (5-8 mars 2026), a été dévoilé, dimanche soir, au cours d'une cérémonie organisée au Théâtre de l'Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

Le grand prix du festival, le microphone d'Or, a été attribué à la meilleure chanson « Idi Ala Khadi » de Najoua Omar, écrite par Habib Mahnouch et composée par Mounir Gadhab.

Dans la même compétition « Production de chansons », Oussama Lajili a reçu le 2ème prix pour sa chanson « Habit Ngani Al Hobb » dont il est le compositeur, paroles Msallem Ben Slimane et arrangement de Montassar Mohamed Ali.

Le 3ème prix est revenu à Raoudha Abdallah pour sa chanson « Lik » qu'elle a écrite et composée et arrangement de Sami Ben Said.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le prix de la meilleure interprétation individuelle, il a été remis à Molka El Maâroufi pour sa chanson « Ya Chagla beli » alors que le prix de la meilleure composition a été obtenue par Amine El Ayadi pour son oeuvre instrumentale « Swaleh ».

Le palmarès a été annoncé par le jury composé des artistes Adnen Chaouachi, Najet Attia, Sami Maâtoug, Hatem Guizani et Amine Kholsi.

A noter que la soirée de clôture a été rehaussée par la participation de l'artiste marocaine Latifa Raâfat, qui a proposé un cocktail musical maghrébin riche et varié.