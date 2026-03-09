Tunisie: Clôture de la 24e édition du Festival de la chanson tunisienne - La chanteuse Najoua Omar remporte le premier prix

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le palmarès de la 24ème édition du Festival de la chanson tunisienne (5-8 mars 2026), a été dévoilé, dimanche soir, au cours d'une cérémonie organisée au Théâtre de l'Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

Le grand prix du festival, le microphone d'Or, a été attribué à la meilleure chanson « Idi Ala Khadi » de Najoua Omar, écrite par Habib Mahnouch et composée par Mounir Gadhab.

Dans la même compétition « Production de chansons », Oussama Lajili a reçu le 2ème prix pour sa chanson « Habit Ngani Al Hobb » dont il est le compositeur, paroles Msallem Ben Slimane et arrangement de Montassar Mohamed Ali.

Le 3ème prix est revenu à Raoudha Abdallah pour sa chanson « Lik » qu'elle a écrite et composée et arrangement de Sami Ben Said.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le prix de la meilleure interprétation individuelle, il a été remis à Molka El Maâroufi pour sa chanson « Ya Chagla beli » alors que le prix de la meilleure composition a été obtenue par Amine El Ayadi pour son oeuvre instrumentale « Swaleh ».

Le palmarès a été annoncé par le jury composé des artistes Adnen Chaouachi, Najet Attia, Sami Maâtoug, Hatem Guizani et Amine Kholsi.

A noter que la soirée de clôture a été rehaussée par la participation de l'artiste marocaine Latifa Raâfat, qui a proposé un cocktail musical maghrébin riche et varié.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.