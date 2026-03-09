Afrique: Guerre en Iran - Le prix du pétrole s'envole et dépasse 115 dollars le baril

Le marché mondial de l'énergie est sous tension. Le prix du baril de pétrole a connu une hausse spectaculaire en dépassant les 115 dollars, un niveau inédit depuis plusieurs années, dans un contexte d'escalade militaire au Moyen-Orient impliquant l'Iran.

Selon plusieurs sources économiques internationales, le baril de Brent et le pétrole américain WTI ont même brièvement approché les 120 dollars avant de se stabiliser légèrement au-dessus de 115 dollars. Cette flambée est directement liée aux perturbations provoquées par la guerre et aux craintes de rupture d'approvisionnement sur les marchés mondiaux.

Des tensions militaires qui menacent l'approvisionnement mondial

L'intensification du conflit a entraîné des attaques contre des infrastructures énergétiques et une forte perturbation du transport maritime dans le Golfe. Les tensions autour du détroit d'Ormuz -- par lequel transitent environ 20 % du pétrole mondial -- inquiètent particulièrement les marchés.

Plusieurs compagnies maritimes et pétrolières ont déjà réduit leurs opérations dans la zone, tandis que certains pays producteurs du Golfe ont ralenti leurs exportations par mesure de sécurité. Ces perturbations alimentent la crainte d'une pénurie d'offre sur le marché international, ce qui fait mécaniquement grimper les prix du brut.

Des marchés financiers secoués

La flambée du pétrole a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers. En Asie notamment, plusieurs indices boursiers ont chuté brutalement au moment de l'ouverture, les investisseurs redoutant une hausse de l'inflation et un ralentissement économique mondial.

Les analystes évoquent déjà le spectre d'un scénario de stagflation, combinant inflation élevée et croissance économique faible, si le conflit venait à durer et à maintenir le baril au-dessus des 100 dollars pendant plusieurs mois.

Un choc énergétique aux conséquences mondiales

Depuis le début de l'escalade militaire, les cours du pétrole ont progressé de manière fulgurante, certains observateurs évoquant l'une des hausses les plus rapides de l'histoire récente du marché énergétique.

Cette situation pourrait se répercuter rapidement sur les consommateurs à travers le monde, avec une hausse probable des prix des carburants, du transport et de nombreux produits dépendants de l'énergie.

Si les tensions au Moyen-Orient persistent, les spécialistes estiment que le baril pourrait continuer à grimper et dépasser de nouveaux seuils, accentuant les pressions sur l'économie mondiale.