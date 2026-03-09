Sénégal: Touba - Les 'ndogou' des Baye Fall, une tradition de dévotion au rythme du Ramadan

Touba — Comme à chaque mois de Ramadan, les "ndogou" concoctés par les Baye Fall sont un moment incontournable du mois de Ramadan dans la cité religieuse de Touba (centre), capitale du mouridisme, une des principales confréries musulmanes au Sénégal. La procession de centaines de disciples transportant de grands bols remplis de repas copieux destinés aux autorités religieuses mourides, chaque soir, avant la rupture du jeûne, est un spectacle qui vaut absolument le détour.

Cette tradition, perpétuée par la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall, fidèle disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride, retrace une histoire bien connue dans la communauté mouride.

Selon Abdou Kane, disciple Baye Fall, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui avait ordonné à Mame Cheikh Ibrahima Fall de lui préparer des repas pour accueillir un hôte de marque. "Cet hôte n'était autre que le mois béni du Ramadan", explique-t-il.

Depuis lors, les descendants de Cheikh Ibrahima Fall continuent de de perpétuer ce "ndiguel", en préparant chaque jour, durant tout le mois de Ramadan, des repas de rupture du jeûne destinés à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.

La famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall, ainsi que l'ensemble des Baye Fall, sous la direction du khalife général des Baye Fall, Serigne Amdy Khady Fall, ont ainsi entamé les préparatifs quotidiens des "ndogou" dans le cadre du mois béni du Ramadan.

Ces préparations se déroulent à Janatoul Mahwa, lieu de résidence de la famille des Baye Fall durant cette période spirituelle.

Les "berndés" (repas copieux) ainsi préparés sont destinés au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans un élan de dévotion et de service fidèle à la tradition mouride.

Dans ce quartier de Touba, des centaines d'animaux, des poulets, moutons, boeufs et parfois des chameaux, sont immolés pour la préparation des repas de rupture du jeûne.

Des Baye Fall venus d'horizons divers assurent le travail de préparation jusqu'à la remise des repas au patriarche de Darou Miname. Ils se mettent ensuite en file, portant des bols soigneusement fixés, tout en rendant grâce à Allah à travers des zikr dans une atmosphère empreinte de ferveur spirituelle.

Habillés de boubous traditionnels multicolores communément appelés "Ndiaxass", ils scandent à l'unisson "La ilaha illAllah", profession de foi de l'islam signifiant : "Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah", une affirmation de l'unicité absolue de Dieu.

Dans certains quartiers de Touba où résident des membres de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall, les repas de rupture du jeûne sont également préparés pour être destinés aux familles de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

C'est notamment le cas dans le quartier Palène, non loin de la grande mosquée de Touba, où la famille de Serigne Cheikh Fall, petit-fils de Cheikh Ibrahima Fall, s'active également dans les préparatifs des "ndogou", avec une détermination caractéristique des Baye Fall.

Pour Abdou Kane, ces "ndogou" revêtent une grande importance pour la communauté mouride, notamment pour les Baye Fall, car ils constituent une manière de perpétuer un "ndiguel" donné par Cheikh Ahmadou Bamba à son fidèle disciple Cheikh Ibrahima Fall.

Il souligne que les moyens financiers mobilisés pour cette organisation proviennent des contributions des disciples, auxquelles s'ajoute une importante participation financière du marabout pour les besoins du mois de Ramadan.